Полные тезки жены и детей директора СВР Нарышкина обратились за получением вида на жительство в Венгрии
Полные тезки жены и детей директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина обратились за получением вида на жительство в Венгрии. Это выяснила «Новая газета», которая провела совместное расследование с венгерскими журналистами.
Что касается Нарышкина, то он находится под американскими санкциями с 2014 года, а директором СВР стал в 2016 году. На таком посту невозможно быть лояльным двум странам, — рассказал Новой бывший высокопоставленный сотрудник разведки. Он напомнил, что Венгрия входит в НАТО и подчеркнул, что в западной практике такую ситуацию представить невозможно.
«Даже умысел на обращение близких родственников главы разведсообщества за видом на жительство в стране потенциального противника мог бы вызвать политический скандал».
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kindman_a 10 сентября 2018 | 14:14
Тезки, говорите? Уахахаха, мы в разводе, типа? :-))))))))
kypykyky 10 сентября 2018 | 14:20
kindman_a:)) мы тут все в разводе. Разница лишь в том, что кто то это осознаёт, а кто то нет))
art_ 10 сентября 2018 | 14:22
kypykyky: заголовок-то каков? научились писать, черти
semia 10 сентября 2018 | 14:32
Небось еще закосили под "политических",типа жертвы режима. Нарышкин все справки необходимые им оформил
rampa 10 сентября 2018 | 14:14
)))))))))))))))))))))))))))))
irdo 10 сентября 2018 | 14:19
Вот и крысы побежали с тонущей галеры.
anemon 10 сентября 2018 | 14:18
Бегут с тонущего корабля. А уж такие патриоты!
meteor1908 10 сентября 2018 | 14:19
Рыба ищет где глубже, а человек - где лучше.
edyunia 10 сентября 2018 | 14:21
meteor1908: \\человек - где лучше.\\
Дураки же скрепами балуются.
kryimzdick 10 сентября 2018 | 14:20
Чёйто на мадьяров потянуло?
don_ballon 10 сентября 2018 | 14:32
kryimzdick: Дёшево. Вложил 300000 евро в венгерские ценные бумаги или недвижимость, и получи ВНЖ в Венгрии и ЕС. Кроме того, в Венгрии прекрасный климат, природные красоты, относительная дешевизна (на форинты всё дёшево), Дунай, Балатон, а черешня-нигде такой нет.
art_ 10 сентября 2018 | 14:41
don_ballon: да, и орбан свой мужик. все схвачено...
atl 10 сентября 2018 | 14:21
наверняка полные тезки оболганного чиновника вывезли туда и полные тезки счетов в западных банках на имя полных тезок. КАк прогрессирует мораль и нравственность борцов с преступностью и врагами: от человека похожего на прокурора в бане с девками, до полных тезок родственников службы разведки.
guerrilleros 10 сентября 2018 | 14:23
Он их вчера уволил с должностей жены и детей. Валите , говорит , я тут ещё чутка на вахте погорбачусь. На безбедную старость.
donnarosadalvadores 10 сентября 2018 | 14:26
Совпадение))? Не думаю!
piter_ug 10 сентября 2018 | 14:27
Племя предателей.
nikolaitschi 10 сентября 2018 | 14:28
Паханы вывозят семьи - готовится бомбардировка Воронежа.
kaputvsemu 10 сентября 2018 | 14:29
Это лишь подтверждает, что РФ на пороге грандиозного шухера и что первыми из родных берёзок выскочат и сделают ноги на прогнивший Запад самые патриотичные патриоты
tv_victim 10 сентября 2018 | 14:40
kaputvsemu: А старичок-ученый так и будет сидеть "за разглашение гостайны"....
curious69_ 10 сентября 2018 | 14:40
kaputvsemu: Самый "первый" из патриотов ,которые соскочили ,был Пехтин. И ЕДРИСНЯ которая ему ПУБЛИЧНО под камеры, аплодировала перед отъездом ,крепко задумалась о своём величии и значении в судьбах Российского патриотизма.
curious69_ 10 сентября 2018 | 14:35
Интересно.... Когда они переедут в Венгрию на постоянное жительство , они ТАЙНО провезут с собой через границу портреты Путина и Медведева?