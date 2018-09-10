Полные тезки жены и детей директора СВР Нарышкина обратились за получением вида на жительство в Венгрии

Полные тезки жены и детей директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина обратились за получением вида на жительство в Венгрии. Это выяснила «Новая газета», которая провела совместное расследование с венгерскими журналистами.

Что касается Нарышкина, то он находится под американскими санкциями с 2014 года, а директором СВР стал в 2016 году. На таком посту невозможно быть лояльным двум странам, — рассказал Новой бывший высокопоставленный сотрудник разведки. Он напомнил, что Венгрия входит в НАТО и подчеркнул, что в западной практике такую ситуацию представить невозможно.

«Даже умысел на обращение близких родственников главы разведсообщества за видом на жительство в стране потенциального противника мог бы вызвать политический скандал».