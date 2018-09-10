В четырех российских регионах пройдут вторые туры губернаторских выборов

Нового главу региона не смогли определить во Владимирской области, Приморье, Хабаровском крае и Хакассии.

В 22 субъектах страны накануне прошли выборы руководителя региона. В четырех из них ни один кандидат не смог преодолеть необходимую для победы планку в пятьдесят процентов голосов. В каждом случае во второй тур вышли действующие губернаторы – все от «Единой России». Противостоять им будут: в Хакассии и Приморье кандидаты от КПРФ, в Хабаровском крае и Владимирской области представители ЛДПР. Центризбирком порекомендовал провести следующий круг голосования 23 сентября.

Без сюрпризов прошли мэрские выборы в Москве – там с большим отрывом победил действующий градоначальник Сергей Собянин — и в Подмосковье, где на очередной срок пошел губернатор Андрей Воробьев.

На довыборах в Госдуму большинство мест заняли единороссы. В том числе в нижнюю палату парламента вернулся советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. На шести избирательных участках ЦИК отменил итоги выборов – об этом рассказала председатель Элла Памфилова.

Всего, по словам Памфиловой, Центризбирком принял 35 тысяч сообщений о нарушениях на выборах.

В единый день голосования выборы разного уровня прошли в 80 российских регионах.