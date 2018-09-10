Z Архив новостей новости
5 0 6 0
14:07, 10 сентября 2018

Обвиняемый в возбуждении вражды к главе Ингушетии Магомед Хазбиев обратился в ЕСПЧ

Сторона защиты не видит оснований для содержания оппозиционера под стражей, а также уверена в том, что его содержат в ужасных условиях, — сказал «Эху» адвокат «Агоры» Андрей Сабинин.
Андрей Сабинин добавил, что также есть жалоба о том, что Хазбиева не пустили на похороны его отца. Это нарушения конвенции в статье о неправомерности вмешательства государства в личную жизнь,— отметил адвокат.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Самое обсуждаемое

Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Как россиянам не дают забыть о Сталине Акции по увековечиванию советского вождя идут по стране: его именем называют улицы, устанавливают бюсты и мемориальные доски. Власти это одобряют…

5 180 6 14769 08.09
Kсталин, общество, власть, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Зачем ходить на выборы? Поймите, что ничего просто так не дается — за свое право на лучшую жизнь надо бороться. Институт выборов хрупкий и пока еще неустоявшийся. Но это институт твоей власти…

5 165 6 14734 05.09
Kвыборы, видео, общество, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Мы победили! Спасибо, Москва! Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед…

5 120 6 10849 00:43
Kполитика, общество, выборы, москва, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Тревожные вести из Ливии Кощунственно и цинично звучат «призывы» из Вашингтона, Лондона, Парижа и Рима «немедленно отказаться от применения силы». Видимо, в этих странах давно забыли, что именно они являются авторами ливийской национальной трагедии…

5 82 6 11518 03.09
Kливия, конфликты, политика, мнения
Блоги

Людмила Алексеева Председатель Московской Хельсинкской группы

Права людей на мирные протесты неоспоримы Пока собрание остается мирным, обязанность властей, не только не препятствовать, но и оказывать содействие в его проведении. Применение силы — крайняя мера, допустимая лишь в ответ на явные угрозы жизни и здоровью…

5 118 6 12349 07.09
Kправа, законы, акции, протесты, власть, мнения
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…

5 66 6 7033 07.09
Kобщество, расследования, события
Блоги

Алексей Филатов вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»

Беслан. Четырнадцать лет назад… Вчера и сегодня Принципиальный момент. События 3 сентября носили абсолютно спонтанный, не запланированный характер. Хотя, естественно, спецназ ФСБ был готов к штурму…

5 78 6 23346 03.09
Kбеслан, память, дети, военные, мнения
Новости

В Москве подростки из числа сторонников Алексея Навального объявили о начале «бессрочного протеста» В Москве подростки из числа сторонников Алексея Навального объявили о начале «бессрочного протеста» против неэффективной власти

5 76 6 10289
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Навальный — обыкновенный провокатор российских спецслужб Операция «Навальный — лидер оппозиции» была успешно реализована российскими спецслужбами. Массовые митинги дискредитированной оппозиции существенно сократились и по частоте и численно…

5 183 6 25163 06.09
Kнавальный, политика, спецслужбы, оппозиция, рф, мнения
Блоги

+ Аппарат для голосования дважды не принял бюллетень у Владимира Путина Аппарат для голосования дважды не принял бюллетень у Владимира Путина Оказалось, что президент не той стороной бюллетень положил, открытой….

5 71 6 9811 09.09
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы, видео, события
Блоги

МИД РФ: Выступление Терезы Мэй выдержано в абсолютно неприемлемой тональности В нем содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации…

5 164 6 23258 06.09
Kскрипаль, великобритания, рф, политика, расследования, конфликты, события
Блоги

«Данные действия создают реальную угрозу единству всего мирового Православия» Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви…

5 243 6 35612 08.09
Kправославие, рпц, события
Блоги

Сергей Аксенов: Цензурных ответов на «предложение» Порошенко у меня нет И вот теперь глава террористического режима, устроившего эту блокаду, предлагает принять наших детей в Херсонской области…

5 275 6 40981 06.09
Kкрым, экология, аварии, украина, порошенко, дети, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Бритоголовая дипломатия Не  моргнув глазом, послы, видно, привычные к хамскому стилю русской дипломатии, разошлись. Новые санкции неизбежны и заслужены…

5 61 6 9206 07.09
Kполитика, скрипаль, великобритания, рф, санкции, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Николай Сванидзе: Вот это – настоящая Москва, на мой взгляд Район Патриарших прудов, вот этот вот классический центр, который я очень люблю, в котором я всегда готов гулять один или не один…

5 88 6 13442 07.09
Kмосква, мнения
Блоги

Нателла Болтянская журналист

Мальвину из «Приключений Буратино» ещё не вырезают? Эта девочка — Зина. Ее Мама Надежда, как назло, не разделяет мнения учителей школы, что с такими розовыми волосами в школу ходить нельзя. Исключать за это девушку из школы, и не стесняться это подтвердить письменно…

5 489 6 76551 08.09
Kдети, школа, образование, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Башар Асад разрешил своим войскам применять хлор при освобождении Идлиба от боевиков Во всяком случае так утверждает «Уолл-стрит джорнэл». США в связи с этим не исключают нанесения ударов по правительственным силам Сирии, а также Ирана или России.

5 36 6 29035
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Там, где говорится о профессионализм ГРУ — я боюсь, что это такой же профессионализм, который проявляет Роскосмос при выявлении дыр в своих космических кораблях…

5 108 6 161037 05.09
#слушать 48:51 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Возражали бы вы против прачечной для бездомных возле вашего дома?
5 43 6 11074 05.09
Блоги

Алексей Нарышкин корреспондент «Эхо Москвы»

Здоров ли Путин? Сразу вспоминаешь разные нехорошие слухи и конспирологические теории про передачу власти. Может, он и в Австрию летал не на свадьбе танцевать, а подлечиться? Ответят вряд ли…

5 242 6 235932 04.09
Kпутин, сми, государство, мнения
Блоги

+ Акции против повышения пенсионного возраста Акции против повышения пенсионного возраста На акциях протеста против пенсионного возраста в 33 городах России задержали 839 человек…

5 297 6 175306 09.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, акции, события, митинги, общество, политика, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7247913
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3652300

Сегодня в эфире