Обвиняемый в возбуждении вражды к главе Ингушетии Магомед Хазбиев обратился в ЕСПЧ

Сторона защиты не видит оснований для содержания оппозиционера под стражей, а также уверена в том, что его содержат в ужасных условиях, — сказал «Эху» адвокат «Агоры» Андрей Сабинин.

Андрей Сабинин добавил, что также есть жалоба о том, что Хазбиева не пустили на похороны его отца. Это нарушения конвенции в статье о неправомерности вмешательства государства в личную жизнь,— отметил адвокат.