Суды над задержанными в Петербурге на акции против пенсионного возраста идут в разных районов города
Большинство приговоров — арест на пять или шесть суток. Единицам выписывают штрафы и отправляют на обязательные работы.
Данные о количестве задержанных на акции против пенсионной реформы сильно разнятся. МВД сообщает только о сотне, а, например, портал «Фонтанка.ру» пишет про шестьсот человек. Причём задержания продолжались примерно до семи вечера. Последних митингующих увозили с Пироговской набережной на пассажирском автобусе, который исполнял роль автозака. Позже активисты сообщали, что одно из таких специальных транспортных средств уехало в Кронштадт, а после через Петергоф, Ораниенбаум, Стрельну и Колпино приехало в Пушкин. Часть задержанных высаживали в каждом из пунктов и отправляли в полицейские участки. Других же не выпускали в туалет, из-за этого людям пришлось справлять нужду прямо в автобусе. До конечной точки он добрался уже глубокой ночью. Некоторым задержанным выписали штрафы за нарушение ПДД и отпустили из отделений. Других же оставили в КПЗ до утра, чтобы потом отправить в суд. Правозащитники сообщили, что один из задержанных уехал из отдела в больницу, потому что у него обострилась болезнь. Врачи приняли решение госпитализировать его. Но утром, пришли полицейские, которые хотели отвезти человека в суд. Отмечу, что сегодня часть журналистов, которых накануне избивали сотрудники Росгвардии, обратились в травмпункты. У фотокорреспондента портала «Росблат» Александры Полукеевой врачи диагностировали сотрясение мозга.
Депутаты петербургского ЗАКСа направят прокурору города письмо с требованием проверить законность отзыва согласования митинга.
Комментарии3
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abuvgrobu 10 сентября 2018 | 14:22
Смотрю тут как ни протест с парой сотен активистов, так сразу вонь про революции, пламя из искр, угрозу власти.
А в реальности протесты во всяких франциях, грециях и прочих америках проходят по нескольку раз в месяц и всем насрать. И разгоняют их в 100 раз более жестко и дубьем и газами и водометами и резиновыми пулями и никаких последствий это не имеет.
Так что всем революционерам - быстро онанировать и спать.
archibald_dandy_esquire 10 сентября 2018 | 14:23
это не суды, а путинское "правилово", штампующее приговоры под копирку - 5 суток ареста, 10 суток, 15 суток, 30 суток, 2 года заключения, 5 лет заключения, 10 лет, 20 лет, пожизненно - как гопники прикажут
tv_victim 10 сентября 2018 | 14:26
Все, чемпионат уехал. Добро пожаловать в феодализм....