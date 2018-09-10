Суды над задержанными в Петербурге на акции против пенсионного возраста идут в разных районов города

Большинство приговоров — арест на пять или шесть суток. Единицам выписывают штрафы и отправляют на обязательные работы.

Данные о количестве задержанных на акции против пенсионной реформы сильно разнятся. МВД сообщает только о сотне, а, например, портал «Фонтанка.ру» пишет про шестьсот человек. Причём задержания продолжались примерно до семи вечера. Последних митингующих увозили с Пироговской набережной на пассажирском автобусе, который исполнял роль автозака. Позже активисты сообщали, что одно из таких специальных транспортных средств уехало в Кронштадт, а после через Петергоф, Ораниенбаум, Стрельну и Колпино приехало в Пушкин. Часть задержанных высаживали в каждом из пунктов и отправляли в полицейские участки. Других же не выпускали в туалет, из-за этого людям пришлось справлять нужду прямо в автобусе. До конечной точки он добрался уже глубокой ночью. Некоторым задержанным выписали штрафы за нарушение ПДД и отпустили из отделений. Других же оставили в КПЗ до утра, чтобы потом отправить в суд. Правозащитники сообщили, что один из задержанных уехал из отдела в больницу, потому что у него обострилась болезнь. Врачи приняли решение госпитализировать его. Но утром, пришли полицейские, которые хотели отвезти человека в суд. Отмечу, что сегодня часть журналистов, которых накануне избивали сотрудники Росгвардии, обратились в травмпункты. У фотокорреспондента портала «Росблат» Александры Полукеевой врачи диагностировали сотрясение мозга.

Депутаты петербургского ЗАКСа направят прокурору города письмо с требованием проверить законность отзыва согласования митинга.