"В Москве молодые люди — сторонники Навального объявили о начале бессрочного протеста против пенсионной реформы"

В Москве молодые люди из числа сторонников Алексея Навального объявили о начале бессрочного протеста против пенсионной реформы. Протестующие разместились на Страстном бульваре у памятника Твардовскому.



У памятника Александру Твардовскому на Страстном бульваре собралось около 15 сторонников оппозиционера Алексея Навального. Они заявили о своем бессрочном протесте против пенсионной реформы и повышения НДС.

Участники пикета уверяют, что они уже старше 18 лет. Они называют свою акцию бессрочной. Возле памятника Твардовскому лежат их вещи: пледы, термосы и рюкзаки, а также еда и вода. Некоторые из молодых людей сказали, что не спали уже двое суток. Помимо отмены повышения пенсионного возраста и НДС они требуют отмены уголовного наказания за экстремизм в соцсетях и сменяемости власти. Никаких лозунгов, при этом, молодые люди, по их словам, выкрикивать не планируют, как не собираются они и держать плакаты. Сторонники Алексея Навального объясняют это малочисленностью акции. Вместе с тем, по словам одного из участников акции Владислава, в случае попытки разгона со стороны правоохранительных органов они попытаются передислоцироваться.

Между тем сотрудников правоохранительных органов возле собравшихся пока нет.

Напомним, накануне в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов России прошли акции протеста против пенсионной реформы. На них, по данным ОВД-Инфо, были задержаны более тысячи человек, среди них много молодых людей.