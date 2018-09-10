В Москве молодые люди — сторонники Навального объявили о начале бессрочного протеста против пенсионной реформы
В Москве молодые люди из числа сторонников Алексея Навального объявили о начале бессрочного протеста против пенсионной реформы. Протестующие разместились на Страстном бульваре у памятника Твардовскому.
У памятника Александру Твардовскому на Страстном бульваре собралось около 15 сторонников оппозиционера Алексея Навального. Они заявили о своем бессрочном протесте против пенсионной реформы и повышения НДС.
Участники пикета уверяют, что они уже старше 18 лет. Они называют свою акцию бессрочной. Возле памятника Твардовскому лежат их вещи: пледы, термосы и рюкзаки, а также еда и вода. Некоторые из молодых людей сказали, что не спали уже двое суток. Помимо отмены повышения пенсионного возраста и НДС они требуют отмены уголовного наказания за экстремизм в соцсетях и сменяемости власти. Никаких лозунгов, при этом, молодые люди, по их словам, выкрикивать не планируют, как не собираются они и держать плакаты. Сторонники Алексея Навального объясняют это малочисленностью акции. Вместе с тем, по словам одного из участников акции Владислава, в случае попытки разгона со стороны правоохранительных органов они попытаются передислоцироваться.
Между тем сотрудников правоохранительных органов возле собравшихся пока нет.
Напомним, накануне в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов России прошли акции протеста против пенсионной реформы. На них, по данным ОВД-Инфо, были задержаны более тысячи человек, среди них много молодых людей.
Комментарии3
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unprejudiced 10 сентября 2018 | 14:17
Военкома туда надо, парни видать не учатся, значит пора им в армию, там из них сделают нормальных людей.
abuvgrobu 10 сентября 2018 | 14:18
Примечательно, что на незаконные акции, организованные сторонниками Навального в российских городах, приехало много граждан с Украины. некоторые из них даже демонстративно пришли на митинг в вышиванках. Перекочевали с киевского майдана и лозунги, которые кричали несмышленые малолетки навальновского призыва о люстрации, о неподчинении законам....
perestarok 10 сентября 2018 | 14:23
"В Москве молодые люди — сторонники Навального объявили о начале бессрочного протеста против пенсионной реформы"
Работать не хотят, гады, тунеядцы.