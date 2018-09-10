Следственный комитет предъявил обвинение двум участникам митинга против пенсионной реформы в Москве
24-летинй Виктор Федосеев и 36-летинй Василий Костылев задержаны вчера вечером на Большой Дмитровке, — рассказал адвокат правозащиты «Открытой Росии2 Олег Елисеев. По его словам, обвиняемые отказались от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя
По данным ОВД-Инфо, во время вчерашних акций протеста по стране задержаны более тысячи человек.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kindman_a 10 сентября 2018 | 14:07
И за что этих молодых ребят будут ломать?
За нежелание выворачивать свои карманы для пенсионного грабежа?!
archibald_dandy_esquire 10 сентября 2018 | 14:15
kindman_a:
к сожалению, народ исчерпал все возможности правового решения вопроса своих прав
sapienti sat
vikwlad 10 сентября 2018 | 14:17
18 лет у руля России человек с низкой социальной ответственностью. Он наплевал на Конституцию, лишил народ элементарных прав, а все силы направил на сохранение своей преступной власти.
luger_max_otto 10 сентября 2018 | 14:30
Холуи Бастрыкина, который сам путинский холуй, не- холуев видеть не могут. Кушать не могут, как не- холуя увидят...
guerrilleros 10 сентября 2018 | 14:08
Тысячи людей впряглись за то чтобы путлер не прослыл балаболом ,а их в камеры . Достаньте путлера из за плинтуса , он вообще отвечает за свои слова ? Пусть ,трепло людям в глаза поглядит.
ed10075 10 сентября 2018 | 14:10
Болотная-2?
Клептократы трансформировали народ в население, затем в электорат, после в бандерлогов, и наконец в быдло, которое загоняют в стойло.
motooppic 10 сентября 2018 | 14:11
нечего с этой оппозиционной сволотой валандатся. Достали уже весь народ. На зону гадов лет на десять, и пусть там бесчинствуют и гадят. И другим будет урок. Вот тогда демократия восторжествует!
lager23 10 сентября 2018 | 14:33
motooppic: дружище, вы не кусаетесь?
curious69_ 10 сентября 2018 | 14:18
Ну не хотят некоторые смутьяны мирится с тем , что путинские "неодворяне" записали себе всё население в ХОЛОПЫ.
lager23 10 сентября 2018 | 14:28
Какая избирательная эффективность силовиков, а двух туристов из Солсбери подставляющих РФ под мировой скандал они вычислить не могут...
Их кретинизм не поддаётся логическому осмыслению!