Следственный комитет предъявил обвинение двум участникам митинга против пенсионной реформы в Москве

24-летинй Виктор Федосеев и 36-летинй Василий Костылев задержаны вчера вечером на Большой Дмитровке, — рассказал адвокат правозащиты «Открытой Росии2 Олег Елисеев. По его словам, обвиняемые отказались от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя

По данным ОВД-Инфо, во время вчерашних акций протеста по стране задержаны более тысячи человек.