Глава СВS Лесли Мунвз ушел в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах к женщинам
Кроме того, он и его медиа-компания пожертвуют 20 миллионов долларов организациям, отстаивающим право женщин и равноправие полов на рабочих местах. Эти средства будут вычтены из компенсации гендиректора за досрочное расторжение контракта.
Ранее более десятка женщин обвинили Мунвза в непристойном поведении. Глава СВS признал связь только с тремя из них.
Комментарии3
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rom8883 10 сентября 2018 | 13:41
Проститутки обошлись бы дешевле.
andreyoo 10 сентября 2018 | 14:00
rom8883: Проститутки обошлись бы дешевле.
-- Думаю только малолетство и/или крайняя закомплексованность дают тебе право сравнивать женщин и проституток. "Домогательства" к женщинам конечно дороже, чем к проституткам. Но на порядки интересней.
andreyoo 10 сентября 2018 | 13:57
на фоне обвинений в сексуальных домогательствах к женщинам
-- :-0 Какой ужас! Вы только подумайте... к женщинам.... Извращенец!