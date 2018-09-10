Министерство культуры предлагает ограничить процент ежедневных сеансов одного иностранного фильма
Это подтвердила ТАСС глава Департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова. По ее словам, количество сеансов не может превышать 35% от общего числа показов всех фильмов.
В Министерстве культуры считают, что это пойдет на пользу прокату отечественных лент.
Комментарии6
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elzbeta 10 сентября 2018 | 13:36
В Минкульте окопались идиоты, которые не понимают, что пожар заливать из детской клизмочки бесперспективное занятие.
astet 10 сентября 2018 | 14:08
elzbeta: по той же логике
пускай работники министерства
не чаще двух дней в неделю
ездят на иномарках!
В остальное время - исключительно на ВАЗах!!!
Пускай демонстрируют патриотизм
и поддержку отечественного продукта!!!
polsan 10 сентября 2018 | 13:56
В Министерстве культуры считают, что это пойдет на пользу прокату отечественных лент.
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Вот если бы эти "светлые" головы из этого министерства, ещё бы и эту "гениальную" идею как -то разъяснили. Если Вы ограничите показ иностранных фильмов, не факт, что зритель пойдёт смотреть отечественный.
peresvet73 10 сентября 2018 | 14:03
В одни руки больше не выдавать дефицита... Только по талонам и партийным спискам...
nikolaitschi 10 сентября 2018 | 14:03
Если платить по 300 рублей за полуторачасовой просмотр портрета Путина, то кинозалы заполнят пенсионеры и не нужно будет распределять деньги на создание кино.
stichirichi 10 сентября 2018 | 14:40
последствия - залы битком на иностранные фильмы и пустые залы на отечественные.