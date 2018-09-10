Министерство культуры предлагает ограничить процент ежедневных сеансов одного иностранного фильма

Это подтвердила ТАСС глава Департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова. По ее словам, количество сеансов не может превышать 35% от общего числа показов всех фильмов.

В Министерстве культуры считают, что это пойдет на пользу прокату отечественных лент.