«Единая Россия» уступила КПРФ на выборах депутатов региональных парламентов в Хакасии, Ульяновской, Иркутской областях
«Единая Россия» уступила КПРФ на выборах депутатов региональных парламентов в Хакасии, Ульяновской и Иркутской областях. В ассоциации «Голос» говорят, что это худший результат единороссов на выборах в региональные парламенты за 11 лет.
Также стоит отметить, что в четырех регионах России пройдет второй тур губернаторских выборов. Действующим руководителям будут также противостоять коммунисты — в Хакасии и Приморье, а также представители ЛДПР — в Хабаровском крае и во Владимирской области.
Второй тур уже намечен на 23-е сентября.
Комментарии7
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rom8883 10 сентября 2018 | 13:44
Осталось коммунистам буржуев из своих рядов выгнать.
danko1 10 сентября 2018 | 13:46
rom8883: Начало конца партии жуликов и воров, которых и партией назвать нельзя.
Просто кремлевские холуи без совести, чести и даже без реальной программы.
polsan 10 сентября 2018 | 13:49
Парадокс: чем хуже живут в регионах люди, тем с большей охотой они голосуют за зюгановцев. ))
rihard 10 сентября 2018 | 13:50
Просто разные сорта одного дерьма.
abuvgrobu 10 сентября 2018 | 13:50
Вы хоть вообще не ходите никуда, у нас свои показатели!) И зарплата выросла до 60 тыр и жить стали до 120 и явки высоченные счастливого народа...
stichirichi 10 сентября 2018 | 13:57
а это уже радует..не может не радовать проигрыш ЕР!
ed10075 10 сентября 2018 | 14:12
Народ будет голосовать хоть за черта лысого, лишь бы не за партию воров и жуликов.