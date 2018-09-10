Явка избирателей на выборах мэра Москвы составила почти 31% — Горбунов
Явка избирателей на выборах мэра Москвы составила почти 31% — об этом сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Прямые выборы высших должностных лиц прошли, в общей сложности, в 22 регионах.
Комментарии6
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protoukrop 10 сентября 2018 | 13:36
Нарисовали хотя бы 30%, иначе ниже - совсем позорно.
vezdehod 10 сентября 2018 | 14:14
С какого бодуна она так составила...Была 29,7? а стала почти 31%? Всё равно МАЛОВАТ, так как в 2013 году она составила 32,93%, но тогда голосовали до 20.00.
ramses333 10 сентября 2018 | 13:48
Г-н Горбунов, "почти 31%", это ж "почти" половина. Так и говорите: "Явка на выборах мэра Москвы составила "почти 50%". И будет вам счастье и заслуженная государственная награда из рук СамогО.
platonnekafrin 10 сентября 2018 | 13:52
Этот ж сколько народа в московской мэрии подъедаются!???!
rom8883 10 сентября 2018 | 13:53
Чуть чуть до 100% не дотянули. Это включая тех, кому в случае неявки обещали отключить газ.
sim202_ 10 сентября 2018 | 13:58
Явка со всеми приписками и махинациями составила ВСЕГО около 31%...
Это ли не показатель позорища власти и уровня НЕДОВЕРИЯ ей???