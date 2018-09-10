В Москве подростки решили устроить бессрочную акцию протеста против «Неэффективной власти»
Сейчас около памятника Твардовскому на Страстном бульваре находится около 15 человек.
Напомню, — накануне в Москве, Санкт-Петербурге и десятках других городов России прошли акции протеста против пенсионной реформы. По данным ОВД-Инфо были задержаны более тысячи человек, среди них много молодых людей и подростков
Комментарии27
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ukraminadozemljudobrjt 10 сентября 2018 | 13:41
Навальный поощеряет имбицилизм, лоботрясение, и фригидность. Пинка этим ипанутым дать и в школу.
zik14 10 сентября 2018 | 13:44
ukraminadozemljudobrjt: А наш алешка не педофил часом?
tvitov66 10 сентября 2018 | 13:47
zik14: то что он в СИЗО чалится ваш ватный сброд не знает? Или наши полицаи настолько предали нацЛидера, что он из-за застенков протестом рулит и устроил штаб прямо в камере?
danko1 10 сентября 2018 | 13:50
tvitov66: Как Путин не пытается завоевать симпатии детей, встречаясь постоянно всюду с ними, но и тут у него полный провал.
Дети намного умнее тупого президента ОПГ Озеро и его лжи не верят.
pedrobutylkovich 10 сентября 2018 | 13:56
danko1: Как Путин не пытается завоевать симпатии детей, встречаясь постоянно всюду с ними
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Он встречается с нормальными. творческими, образованными детьми. а с этими дебилами зачем встречаться?
vezdehod 10 сентября 2018 | 14:09
pedrobutylkovich:
Он встречается с нормальными. творческими, образованными детьми. а с этими дебилами зачем встречаться?
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Все эти "дебилы" уезжают за границу и Там поднимают экономику, а те с кем встречается Плешивый, идут в Дуру.
ringmenn 10 сентября 2018 | 14:11
pedrobutylkovich: Ну ты то дебил, видимо точно знаешь, где образованные. а где нет!!! Вся страна видит как он с детьми встречается и куда он их целует, педофил хренов!!!
ringmenn 10 сентября 2018 | 14:08
zik14: Нет, педофил у нас володька!! Любит детей целовать, и чем ниже тем лучше!!!!
djuga 10 сентября 2018 | 13:54
ukraminadozemljudobrjt: Навальный поощеряет имбицилизм, лоботрясение, и фригидность.
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Вы хоть подозреваете, что означают эти слова, трепло многобуквенное? Сомневаюсь. Это результат полной умственной импотенции (значение этого слова можете погуглить).
А ребятки молодцы! Даже до них уже дошло: "Надоел!".
Итоги работы власти плачевны: русский рубль обрушился в три раза (напомню - он был 23 руб за доллар), развязано три войны (две из них с ближайшими соседями), ограблены пенсионеры, а страна стала изгоем.
И если бы только это...
vezdehod 10 сентября 2018 | 14:06
ukraminadozemljudobrjt:
Навальный поощеряет имбицилизм, лоботрясение, и фригидность. Пинка этим ипанутым дать и в школу.
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Молодёжь сама ВИДИТ, что творит власть. без всякого Навального, а вы Твари её поддерживайте.
idaforever 10 сентября 2018 | 14:07
ukraminadozemljudobrjt: вам бы только пинать, гений вы наш
kara 10 сентября 2018 | 13:41
так если их эффективно зачистят, то власть эффективная или нет?
danko1 10 сентября 2018 | 13:42
Молодцы.
С такой молодежью у России есть надежда.
Но власть будет бороться и с детьми, которые на много порядков лучше неё, нарушая закон и разгоняя их.
condor00 10 сентября 2018 | 13:45
danko1: Им срочно нужны адвокаты, правозащита, журналисты (как можно больше СМИ)!
pedrobutylkovich 10 сентября 2018 | 14:00
condor00: ... и санитаров! Как можно больше санитаров!
ringmenn 10 сентября 2018 | 14:13
pedrobutylkovich: Санитары уже заняты - ТОБОЙ!!!!
condor00 10 сентября 2018 | 13:42
Старичьё, подменить детей и отработать в ночную смену, как, - ещё не слабо? Если вы, конечно, по-прежнему себя считаете перцами.
skull___ 10 сентября 2018 | 13:46
Вечером мамки придут и на этом закончтся " спасение России"...
rom8883 10 сентября 2018 | 13:49
На Украине началось с избиения Беркутом молодёжи.
pedrobutylkovich 10 сентября 2018 | 13:58
Хомячье! Скиньтесь же им на биотуалеты. Куда убогим нужду то справлять?
polsan 10 сентября 2018 | 14:07
pedrobutylkovich: не боись у них не твоя старческая простата! ))
condor00 10 сентября 2018 | 14:08
pedrobutylkovich: Правильный совет. Новые веяния побуждают человека следить за собой и оставлять душу, тело, место пребывания,.. в чистоте.
ringmenn 10 сентября 2018 | 14:15
pedrobutylkovich: Ну ты то, под себя не стремаешься ходить, убогий!!!
ringmenn 10 сентября 2018 | 14:06
Молодцы!!! На таких ребят вся надежда.
alexx2101 10 сентября 2018 | 14:13
В Киеве тоже началось с бессрочной акции молодежи.
good_sky 10 сентября 2018 | 14:21
Надо этих подростков оградить, как зверушек, в зоопарке, вот!
И пусть сидят там, за загородкой, хоть год!
ed10075 10 сентября 2018 | 14:24
Дай Бог этим подросткам мужества, сил и терпения извести Клептократию.