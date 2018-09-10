В Москве подростки решили устроить бессрочную акцию протеста против «Неэффективной власти»

Сейчас около памятника Твардовскому на Страстном бульваре находится около 15 человек.

Напомню, — накануне в Москве, Санкт-Петербурге и десятках других городов России прошли акции протеста против пенсионной реформы. По данным ОВД-Инфо были задержаны более тысячи человек, среди них много молодых людей и подростков