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13:30, 10 сентября 2018

В Москве подростки решили устроить бессрочную акцию протеста против «Неэффективной власти»

Сейчас около памятника Твардовскому на Страстном бульваре находится около 15 человек.
Напомню, — накануне в Москве, Санкт-Петербурге и  десятках других городов России прошли акции протеста против пенсионной реформы. По данным ОВД-Инфо были задержаны более тысячи человек, среди них много молодых людей и подростков

Комментарии

27

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ukraminadozemljudobrjt 10 сентября 2018 | 13:41

Навальный поощеряет имбицилизм, лоботрясение, и фригидность. Пинка этим ипанутым дать и в школу.

zik14 10 сентября 2018 | 13:44

ukraminadozemljudobrjt: А наш алешка не педофил часом?

tvitov66 10 сентября 2018 | 13:47

zik14: то что он в СИЗО чалится ваш ватный сброд не знает? Или наши полицаи настолько предали нацЛидера, что он из-за застенков протестом рулит и устроил штаб прямо в камере?

danko1 10 сентября 2018 | 13:50

tvitov66: Как Путин не пытается завоевать симпатии детей, встречаясь постоянно всюду с ними, но и тут у него полный провал.
Дети намного умнее тупого президента ОПГ Озеро и его лжи не верят.

pedrobutylkovich 10 сентября 2018 | 13:56

danko1: Как Путин не пытается завоевать симпатии детей, встречаясь постоянно всюду с ними
__________________________________
Он встречается с нормальными. творческими, образованными детьми. а с этими дебилами зачем встречаться?

vezdehod 10 сентября 2018 | 14:09

pedrobutylkovich:
Он встречается с нормальными. творческими, образованными детьми. а с этими дебилами зачем встречаться?
========================================================================
Все эти "дебилы" уезжают за границу и Там поднимают экономику, а те с кем встречается Плешивый, идут в Дуру.

ringmenn 10 сентября 2018 | 14:11

pedrobutylkovich: Ну ты то дебил, видимо точно знаешь, где образованные. а где нет!!! Вся страна видит как он с детьми встречается и куда он их целует, педофил хренов!!!

ringmenn 10 сентября 2018 | 14:08

zik14: Нет, педофил у нас володька!! Любит детей целовать, и чем ниже тем лучше!!!!

djuga 10 сентября 2018 | 13:54

ukraminadozemljudobrjt: Навальный поощеряет имбицилизм, лоботрясение, и фригидность.
========================================================================================

Вы хоть подозреваете, что означают эти слова, трепло многобуквенное? Сомневаюсь. Это результат полной умственной импотенции (значение этого слова можете погуглить).
А ребятки молодцы! Даже до них уже дошло: "Надоел!".
Итоги работы власти плачевны: русский рубль обрушился в три раза (напомню - он был 23 руб за доллар), развязано три войны (две из них с ближайшими соседями), ограблены пенсионеры, а страна стала изгоем.
И если бы только это...

vezdehod 10 сентября 2018 | 14:06

ukraminadozemljudobrjt:
Навальный поощеряет имбицилизм, лоботрясение, и фригидность. Пинка этим ипанутым дать и в школу.
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Молодёжь сама ВИДИТ, что творит власть. без всякого Навального, а вы Твари её поддерживайте.

idaforever 10 сентября 2018 | 14:07

ukraminadozemljudobrjt: вам бы только пинать, гений вы наш

kara 10 сентября 2018 | 13:41

так если их эффективно зачистят, то власть эффективная или нет?

danko1 10 сентября 2018 | 13:42

Молодцы.
С такой молодежью у России есть надежда.
Но власть будет бороться и с детьми, которые на много порядков лучше неё, нарушая закон и разгоняя их.

condor00 10 сентября 2018 | 13:45

danko1: Им срочно нужны адвокаты, правозащита, журналисты (как можно больше СМИ)!

pedrobutylkovich 10 сентября 2018 | 14:00

condor00: ... и санитаров! Как можно больше санитаров!

ringmenn 10 сентября 2018 | 14:13

pedrobutylkovich: Санитары уже заняты - ТОБОЙ!!!!

condor00 10 сентября 2018 | 13:42

Старичьё, подменить детей и отработать в ночную смену, как, - ещё не слабо? Если вы, конечно, по-прежнему себя считаете перцами.

skull___ 10 сентября 2018 | 13:46

Вечером мамки придут и на этом закончтся " спасение России"...

rom8883 10 сентября 2018 | 13:49

На Украине началось с избиения Беркутом молодёжи.

pedrobutylkovich 10 сентября 2018 | 13:58

Хомячье! Скиньтесь же им на биотуалеты. Куда убогим нужду то справлять?

polsan 10 сентября 2018 | 14:07

pedrobutylkovich: не боись у них не твоя старческая простата! ))

condor00 10 сентября 2018 | 14:08

pedrobutylkovich: Правильный совет. Новые веяния побуждают человека следить за собой и оставлять душу, тело, место пребывания,.. в чистоте.

ringmenn 10 сентября 2018 | 14:15

pedrobutylkovich: Ну ты то, под себя не стремаешься ходить, убогий!!!

ringmenn 10 сентября 2018 | 14:06

Молодцы!!! На таких ребят вся надежда.

alexx2101 10 сентября 2018 | 14:13

В Киеве тоже началось с бессрочной акции молодежи.

good_sky 10 сентября 2018 | 14:21

Надо этих подростков оградить, как зверушек, в зоопарке, вот!
И пусть сидят там, за загородкой, хоть год!

ed10075 10 сентября 2018 | 14:24

Дай Бог этим подросткам мужества, сил и терпения извести Клептократию.

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