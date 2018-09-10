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13:30, 10 сентября 2018

Курс евро на Московской бирже превысил отметку в  81 рубль

В последний раз такого уровня европейская валюта достигала в марте 2016 года. Доллар, в свою очередь, вырос до 70 рублей 10 копеек.

Комментарии

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ostapbey 10 сентября 2018 | 13:34

Мировая экономика рухнет в случае сохранения цены на нефть на уровне 80 долларов за баррель, считает президент РФ Владимир Путин.

Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Путин: не вижу трагедии в нынешней цене на нефть
По его словам, проекты по добыче сланцевой нефти в США рентабельны при цене на нефть в 80 долларов. "Если мировые цены удержатся на уровне 80 долларов, то все производство рухнет, у основных нефтедобывающих стран тоже бюджет посчитан из расчета 80 долларов с небольшим, под 90 долларов за баррель… корректировки есть, они связаны с объективными обстоятельствами", — сказал Путин..

platonnekafrin 10 сентября 2018 | 13:41

ostapbey: Мировая экономика рухнет в случае сохранения цены на нефть на уровне 80 долларов за баррель, считает президент РФ Владимир Путин.
- Вот тут он правду говорил. Мировая экономика в понимании Путина это Сечин, Миллер и виолончель.

danko_dirka 10 сентября 2018 | 13:50

platonnekafrin: где данко1 из маями спец по долларам?

nelibermot20 10 сентября 2018 | 13:57

Да пусть хоть 160 завтра, абсолютно по буям, отдыхать на речке, в Крыму, заниматься охотой и рыбалкой в России - нам хорошо. А переживает пусть туристическая отрасль Гейропы.

kindman_a 10 сентября 2018 | 13:58

nelibermot20:

Ага, и ...опу в кустах лопухом вытирать - идиллия!

nelibermot20 10 сентября 2018 | 14:03

kindman_a: бумага у нас отечественная, придурок. Это при уюлюдочной либерастне отсутствовала даже курятина и был голод. А ща абсолютно пох, поднимаю тост за 240! (завтра евро)

don_ballon 10 сентября 2018 | 14:22

nelibermot20: Угу. Это при комми подтирались финской мелдованой бумагой газеты "Правда", а вместо прокладок вату топтали в шахну. С 1992 года в пипифаксе нет дефицита, но скоро вы будете опятиь с рулонами подтики на шее бегать.

vezdehod 10 сентября 2018 | 14:02

nelibermot20:
Да пусть хоть 160 завтра, абсолютно по буям, отдыхать на речке, в Крыму, заниматься охотой и рыбалкой в России - нам хорошо. А переживает пусть туристическая отрасль Гейропы.
==========================================================================
Дебил...Собираются вводить налог на сбор Даров природы и Рыбалку. а чтобы попасть к "буям" Крыма у тебя не хватит "дерева".

neon001 10 сентября 2018 | 14:11

vezdehod: ну видимо это быдло только жрет и бухает)) такому нормально по 240)) только все равно цены вырастут. придется ему тогда только рыбу ловить и с огорода жрать.

nelibermot20 10 сентября 2018 | 14:14

vezdehod: дебил, хорошая рыбалка уже давно платная. Где специально разводят мальков и превратили это в бизнес. Из серии 1000 рублей, но если больше 5кг поймал, то за каждый остальной кг надо доплачивать.

rogerrabbit 10 сентября 2018 | 14:08

nelibermot20: на речке, в Крыму, заниматься охотой и рыбалкой

вот это правильно!

это пусть у них 21 век со всякими технологиями и научно-техническими прогрессами
а мы на речке, в лесочке
грибочки-ягодки, лапоточки-валеночки...

nelibermot20 10 сентября 2018 | 14:17

"со всякими технологиями"

Подрочи на Илона и выкури косячок. И главное - гордись! (особенно если ты хохол из Жмеринки)

blahovdav 10 сентября 2018 | 14:27

nelibermot20: Подрочи на Илона и выкури косячок. И главное - гордись! (особенно если ты хохол из Жмеринки)\\\ А чем хохол из Жмеринки хуже рашкованца из мухосранска? Тот хоть в теплый внутренний сортир ходит, а не морозит писюна в уличной выгребной яме. Хайль путлер!

kryimzdick 10 сентября 2018 | 14:17

nelibermot20: В Крыму тоже не особо дешево

nelibermot20 10 сентября 2018 | 14:20

kryimzdick: я же за 360 (уже) за евро выступаю, тогда и посотрим где лучше отдыхать

don_ballon 10 сентября 2018 | 14:18

nelibermot20: По этому курсу средняя пенсия в России составит 173 евро. А пенсам по буям. Какртошка и солёные огурцы, пальто 1985 года покупки... И в Крым, на рыбалку.

prade 10 сентября 2018 | 14:19

nelibermot20: Дура ты, а не экономист. Слабость рубля показывает слабость экономики страны. "Отдыхая на речке и занимаясь охотой" страну не поднимешь. А рубль при Путине слабеет с каждым днем.

olexa30 10 сентября 2018 | 14:41

nelibermot20: ... и ещё это.. валежник собирать.

vilingrad 10 сентября 2018 | 14:44

nelibermot20: отдыхать на речке, в Крыму, заниматься охотой и рыбалкой в России - нам хорошо"
Во тупой:)
Тут РФ пиндосы разбомбили- так топить не надо, арбузы- во! с дирижабль! Да и две головы- лучше чем одна- хоть и 20й нелибермот так же плохо соображает, как одной, до ядерной атаки:)

astet 10 сентября 2018 | 14:14

danko_dirka: слава великому Путину!!!
Без его мудрого курса
России никогда бы не достичь
такого нищего рубля!

vasilevich58 10 сентября 2018 | 13:44

Нас в очередной раз ограбили благодаря "принципиальной" и "бескомпромиссной" внешней политике главаря правящей банды" !

Народ России счастлив и горд от того. что поднявшись с колен принял коленно-локтевую позу!

Да здравствует "стабильность"!

blahovdav 10 сентября 2018 | 13:35

Это пока еще низкий старт и пушинки с неба. До камней с неба еще далеко, портянычи...

nemez1 10 сентября 2018 | 13:36

какие сногсшибательные заслуги российского правительства, властей и депутатов, какие профессионалы.

protoukrop 10 сентября 2018 | 13:41

nemez1: И обратите внимание - это на фоне параллельного роста цен на нефть. )

nemez1 10 сентября 2018 | 13:44

protoukrop: и товарищ сталин сегодня бы сказал, правильной, венесуэльской дорогой идёте товарищи.

nelibermot20 10 сентября 2018 | 14:00

blahovdav, да, хохлятина, опять вашим не везет, меньше денег в Жмеринку отправят. Ну, бывает. Мы ж вас насильно к себе не зовём (как и на российский сайт, куда вы своими наглыми рожами так и ломитесь)

beregov_net 10 сентября 2018 | 14:09

nelibermot20: А с чего ты взяла что сайт российский ?

blahovdav 10 сентября 2018 | 14:30

nelibermot20: Мы ж вас насильно к себе не зовём (как и на российский сайт, куда вы своими наглыми рожами так и ломитесь)\\\А мы и путлеровских свиней к себе не зовем и защищать нас от бандеровцев не просим. А на счет сайта... Разве ты бирку не видел перед входом:Путлеровским свинам вход воспрещен?? Для вас помойки типа 1 каналаи Звезды...

(комментарий скрыт)

protoukrop 10 сентября 2018 | 13:39

Стабильность хуле...

sab171 10 сентября 2018 | 13:48

protoukrop: стабильность типа стабильный рост как димон сказал бы.

johnywalker 10 сентября 2018 | 13:43

при путине намкрыш

neon001 10 сентября 2018 | 13:44

вот тебе и нефть по 70... если уж при 70 за нефть бакс 70, то это серьезный звоночек..

vladimirgornitsky 10 сентября 2018 | 13:50

Советская экономика в 1984 году уже разваливалась на глазах, в провинции жрать давно уже нечего было, а в эту пору продукты стали стремительно исчезать и в Ленинграде, где было все-таки получше. Но на выборах в Верховный Совет СССР блок коммунистов и беспартийных получил свои 99,95%. И процент участвовавших был примерно такой же. Всего через несколько лет эти самые 99,95 приветствовали развал СССР, и никто, абсолютно никто, не выступил за его сохранение, даже коммунисты. Сегодня в выборах участвует процентов 20-30 населения, и за провластных кандидатов голосует в итоге 15-20% от общего числа избирателей. Не скажу, что все остальные убежденные противники нынешней власти жуликов и воров. Но защищать они ее точно не станут. Вся надежда на прикормленных опричников. Но надолго ли хватит денег на покупку их верности при таком состоянии экономики?

pna 10 сентября 2018 | 14:09

vladimirgornitsky: //Всего через несколько лет эти самые 99,95 приветствовали развал СССР, и никто, абсолютно никто, не выступил за его сохранение, даже коммунисты. //
Откуда вы знаете, что абсолютно никто не выступил?
8-9 декабря 1991 года я был в Москве по делам. На Манежной площади непрерывно шли митинги против развала СССР. Помню вечером вся площадь была заполнена сторонниками Травкина, которые тоже выступали против развала. Где-то в стороне митинговали коммунисты. А еще была небольшая кучка людей. которые слушали страстного оратора. Это был Жириновский. Я его тогда в первый раз его увидел.
А вы говорит, что никто не выступал.

blahovdav 10 сентября 2018 | 14:32

pna: А еще была небольшая кучка людей. которые слушали страстного оратора. Это был Жириновский.\\\А потом эта кучка превратилась в 10 миллионов дерьма, голосующего за либерал-фашиста. Хороший, видать оратор, как сукогитлер...

don_ballon 10 сентября 2018 | 14:26

vladimirgornitsky: Майдан показал, что верности опричнины хватает до первой ответной очереди из автомата.

guerrilleros 10 сентября 2018 | 13:51

- Генералиссимус шойгу , партайгеноссе , сделайте хоть вы что-то.
- Доллар стой раз-два.
- В опу, шойгу ,не кривляйтесь вы же даже в армии не были ,камлайте ,ёп вы же типа шаман.
-Чух-чух стой доллара ....стой.....

segserg 10 сентября 2018 | 13:53

"Никогда такого не было, и вот опять" (с) В.С. Черномырдин

(комментарий скрыт)

drtomsky 10 сентября 2018 | 14:00

Слалом нашего рубля продолжается. Как Португалию догонять будем? Или теперь с Зимбабве соревнуемся?

neon001 10 сентября 2018 | 14:05

drtomsky: лет 5 уже портянки тычут в украину. что само по себе странно, если портянки считаю, что живут в первой экономике мира, построенной великим вождем. а еще в украине нет нефти и газа, чтобы им барыжить. так что, если прикинуть, то кого мы теперь догоняем-перегоняем - большой вопрос. но, очевидно, что где-то в африке.

sergoder172 10 сентября 2018 | 14:02

Спасибо, ребята, порадовали! Я свои "деревянные" менял еще по 40 р. за за европейский "рупь". А теперь - я дважды миллионер Советского Союза! Спасибо Партии Родной за мой досрочный выходной!

pna 10 сентября 2018 | 14:12

sergoder172: Ну пока вы отбили инфляцию и то не полностью.

hiryrg 10 сентября 2018 | 14:07

Отличная новость!

zhrv 10 сентября 2018 | 14:09

Ну теперь ВВП еще больше доволен, ведь "бюджет получит еще больше рублей?
Тогда может и пенсионную "реформу" отменить, и акцизы снизить - рублей то завались!?

kryimzdick 10 сентября 2018 | 14:16

Рывок прям по всей морде

prade 10 сентября 2018 | 14:16

Путину не до экономики сейчас. Он сейчас занят более важными делами: воюют в Сирии, воюют на Украине, устраивает хакерские атаки западным странам..

brezhneput 10 сентября 2018 | 14:18

Вот те на... вот те крах доллара...

ed10075 10 сентября 2018 | 14:22

Экономика бензоколонки с ГАЗонокосилкой выдыхается.
За восемнадцать лет этого режима клептократы научились только насосом работать, выкачивая дары природы, да тырить выручку от проданного по офшорным караманам да виолончелям. А дыры в экномике, пробитые яхтами, дворцами, Олимпиадой, Крымом и ЧМ, - затыкать пенсиями стариков.

amrigo 10 сентября 2018 | 14:23

Пора округлять уже до 100 рублей за евро и за доллар 100.

sergo_25_26 10 сентября 2018 | 14:25

А так все хорошо начиналось - КРЫМНАШ ДОНБАССНАШ СИРИЯНАШ.

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