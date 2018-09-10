Президент России Владимир Путин высоко оценил прошедшие в воскресенье выборы и отметил, что второй тур на выборах в ряде регионов РФ — это нормальная практика.

По итогам Единого дня голосования, 9 сентября, главы четырех российских регионов будут выбираться во втором туре. В их число вошли Приморский и Хабаровский край, а также Республика Хакасия и Владимировская область.