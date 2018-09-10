Президент России Владимир Путин высоко оценил прошедшие в воскресенье выборы
Президент России Владимир Путин высоко оценил прошедшие в воскресенье выборы и отметил, что второй тур на выборах в ряде регионов РФ — это нормальная практика.
По итогам Единого дня голосования, 9 сентября, главы четырех российских регионов будут выбираться во втором туре. В их число вошли Приморский и Хабаровский край, а также Республика Хакасия и Владимировская область.
Комментарии3
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kottigr1 10 сентября 2018 | 13:05
Фюрер удовлетворен своим кровавым воскресением..
danko1 10 сентября 2018 | 13:05
Президент ОПГ Озеро очень высоко оценил отсутствие выборов в России.
Ведь с реальными выборами и гласностью он свой преступный режим сохранить не сможет.
platonnekafrin 10 сентября 2018 | 13:11
Сама Памфилова давно забыла про оргазм, а тута на те - струйный...