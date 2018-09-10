Задержанные петербуржцы получают по пять суток ареста за участие в акции против пенсионной реформы

Первые суды в эти минуты идут в Невском районе.

По оценкам журналистов на акции против пенсионной реформы задержали более шестисот человек. При этом 80 из них — несовершеннолетние. Такие данные приводит портал «Фонтанка.Ру». Ранее МВД отчиталось лишь о сотне задержанных, не указывая возраст. Людей развозили по разным районам города. Так один из автобусов с задержанными курсировал через Кронштадт, Ораниенбаум, Петергоф и Колпино время от времени оставляя задержанных у отделений. Людей не выпускали в туалет, из-за этого справлять нужду некоторым пришлось прямо в транспорте. Части задержанным ночью выписывали штрафы за нарушение ПДД, после чего отпускали. Другие же обвиняются в неповиновении полиции и участие в несанкционированной акции. По информации движения «Весна» первые суды могут начаться в ближайшее время во фрунзенском районе.

По официальным данным в петербургской акции против пенсионной реформы приняло участие чуть больше тысячи человек. Журналисты и независимые наблюдатели насчитали около трёх тысяч.