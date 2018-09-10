Задержанные петербуржцы получают по пять суток ареста за участие в акции против пенсионной реформы
Первые суды в эти минуты идут в Невском районе.
По оценкам журналистов на акции против пенсионной реформы задержали более шестисот человек. При этом 80 из них — несовершеннолетние. Такие данные приводит портал «Фонтанка.Ру». Ранее МВД отчиталось лишь о сотне задержанных, не указывая возраст. Людей развозили по разным районам города. Так один из автобусов с задержанными курсировал через Кронштадт, Ораниенбаум, Петергоф и Колпино время от времени оставляя задержанных у отделений. Людей не выпускали в туалет, из-за этого справлять нужду некоторым пришлось прямо в транспорте. Части задержанным ночью выписывали штрафы за нарушение ПДД, после чего отпускали. Другие же обвиняются в неповиновении полиции и участие в несанкционированной акции. По информации движения «Весна» первые суды могут начаться в ближайшее время во фрунзенском районе.
По официальным данным в петербургской акции против пенсионной реформы приняло участие чуть больше тысячи человек. Журналисты и независимые наблюдатели насчитали около трёх тысяч.
Комментарии2
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glotov 10 сентября 2018 | 13:10
Придется влиться в какой-нибудь трудовой коллектив на полдекады.
danko1 10 сентября 2018 | 13:12
Даже акцию, разрешенную раннее, которую запретили проводить в согласованном месте из-за прорыва трубы ( странное совпадение, когда митинг на пл. Восстания 11 декабря 2011 г. тоже из-за прорыва трубы перенесли. Трубы прорываются по указанию власти?) так жёстко, с массовыми задержаниями и зверскими избиениями, разгоняли.
Какой смысл тогда у власти просить разрешение, а не действовать по Конституцию?
Можно послать по почте уведомление в соответствии с подзаконным актом, а согласовывать и выполнять преступные указания власти пора прекращать.
Итог всё равно одинаковый.