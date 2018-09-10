ФСБ задержала уроженца Дагестана, принадлежащего к террористической организации
Он якобы планировал убийство одного из лидеров самопровозглашенной ДНР по заданию украинских спецслужб.
Меджид Магомедов, которого ФСБ называет членом запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*, собирался убить одного из командиров ополчения ДНР, проживающего в Смоленской области. Как пишет «Интерфакс», при задержании у уроженца Дагестана нашли самодельное взрывное устройство, пистолет для бесшумной стрельбы и боеприпасы. Все это он якобы достал из тайника, который заложили заказчики покушения. Куратором Магомедова, по данным ФСБ, является Служба безопасности Украины. Российские спецслужбы говорят, что СБУ оказывает активную помощь боевикам и финансирует их для организации терактов на территории России. По сведениям ФСБ, к покушению также могут быть причастны украинские праворадикальные организации.
В конце прошлого месяца от взрыва в кафе погиб глава ДНР Александр Захарченко. Москва обвинила в случившемся Киев. Украина свою причастность отрицает.
ИГИЛ* — запрещена на территории РФ
Комментарии7
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ukraminadozemljudobrjt 10 сентября 2018 | 13:06
Вот так они борю кудрявого завалили.
edyunia 10 сентября 2018 | 13:07
\\одного из командиров ополчения ДНР, проживающего в Смоленской области.\\
Как это понимать с точки зрения УК РФ?
arye_11 10 сентября 2018 | 13:11
edyunia:
Да понимать истинно по-русски - "Закон, что дышло...".
Куда захочу, туда и поверну.
Если воюешь против законного правительства в Украине, то ты уважаемый человек, командир ополченцев.
Если то же самое делаешь в Дагестане и Чечне, то ты пособник миррового терроризма, ты боевик.
ukraminadozemljudobrjt 10 сентября 2018 | 13:08
В СБУ епанутые работают с них станиться.
yralez 10 сентября 2018 | 13:11
Без визитки Яроша не верим
parasuk_ 10 сентября 2018 | 13:12
ну-ну :) В этом мире нет ни одной грязной дыры из которой не выглядывает вороватое украинское рыло. А что у нас там за поддержку мирового терроризма полагается?
stoik68 10 сентября 2018 | 13:13
Новое величие дубль два.