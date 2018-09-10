ФСБ задержала уроженца Дагестана, принадлежащего к террористической организации

Он якобы планировал убийство одного из лидеров самопровозглашенной ДНР по заданию украинских спецслужб.

Меджид Магомедов, которого ФСБ называет членом запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*, собирался убить одного из командиров ополчения ДНР, проживающего в Смоленской области. Как пишет «Интерфакс», при задержании у уроженца Дагестана нашли самодельное взрывное устройство, пистолет для бесшумной стрельбы и боеприпасы. Все это он якобы достал из тайника, который заложили заказчики покушения. Куратором Магомедова, по данным ФСБ, является Служба безопасности Украины. Российские спецслужбы говорят, что СБУ оказывает активную помощь боевикам и финансирует их для организации терактов на территории России. По сведениям ФСБ, к покушению также могут быть причастны украинские праворадикальные организации.

В конце прошлого месяца от взрыва в кафе погиб глава ДНР Александр Захарченко. Москва обвинила в случившемся Киев. Украина свою причастность отрицает.

ИГИЛ* — запрещена на территории РФ