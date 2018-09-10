«Почта России» запускает новый маршрут доставки отправлений из Китая на Дальний Восток
Урал и в Сибирь. Теперь они будут идти не через Москву, а через Владивосток, сообщает РБК. Благодаря оптимизации маршрута, сроки доставки посылок для большинства Восточных регионов сократятся до 14 дней. По данным Ассоциаций компаний интернет-торговли, в минувшем году россияне потратили в китайских он-лайн магазинах почти 200 миллиардов рублей. Средний чек около 10 долларов.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
starokozlovicky2gus 10 сентября 2018 | 12:35
Неужели кому-то на почте пришло наконец в голову приложить линейку к глобусу? О, сколько нам ещё открытий чудных готовит просвещения дух!
s011ma 10 сентября 2018 | 13:13
Удивительное - рядом! Но цены и сроки, я думаю, только увеличатся.
Если так пойдёт и Аэрофлот решит последовать примеру почты - так ещё придумают из Хабаровска во Владивосток напрямую летать!