Заморозку накопительных пенсий, вероятно, продлят еще на год – до 2021 года включительно
Заморозку накопительных пенсий, вероятно, продлят еще на год – до 2021 года включительно, — пока правительство не определится с моделью индивидуального пенсионного капитала, — сказал галва Минтруда Максим Топилин.
Между тем, Госдума уже 13 сентября может рассмотреть проект закона об уголовной ответственности за отказ принимать на работу лиц предпенсионного возраста, — сообщает Интерфакс.
Комментарии9
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unprejudiced 10 сентября 2018 | 12:37
Срочная новость, шок, сенсация, максимальный репост!!!
Появились кадры задержания и допроса уроженца Дагестана Меджида Магомедова — боевика ИГИЛ, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт в России.
На допросе Магомедов признался, что в ходе поездки на Украину получил от представителей СБУ задание ликвидировать одного из лидеров ополчения ДНР, проживающего в России.
Кроме того, задержанный сообщил, что украинские спецслужбы снабжают боевиков ИГИЛ (запрещена в России) из северокавказского бандподполья информацией и оружием, оказывая им «активную помощь» для организации терактов в России.
danko1 10 сентября 2018 | 12:40
Мало того, что накопительную часть пенсии украли, так теперь на работу после 40 принимать не будут.
Да и уволить любого можно по разным поводам, найдя причину.
Очередной глупый закон только для того, чтобы глупость, сказанную Путиным, узаконить.
arabtom 10 сентября 2018 | 12:54
danko1: Вы еще надеетесь на пенсию? Кто им помешает завтра принять закон о повышении пенсионного возраста до 90 лет?
luger_max_otto 10 сентября 2018 | 12:56
Тащат как в последний раз...
tks 10 сентября 2018 | 12:42
Твари, подлые путинские твари!!
scleha Алексей Носов 10 сентября 2018 | 12:49
То есть вновь украдут половину того, что граждане принудительно отдают из своих зарплат в "пенсионный фонд".
Интересный "закон - украсть деньги.
А чего не "убить всех пенсионеров"? Тоже экономия.
s011ma 10 сентября 2018 | 13:10
scleha: Фу, зачем так грубо! Просто принять закон о добровольной платной эвтаназии в возрасте 65 лет 11 месяцев. А кто не понимает своего счастья - уголовная ответственность
hangman19 10 сентября 2018 | 13:04
Интересно, снесут их до 21 года или нет, терпение когда-нибудь же лопнуть должно.
s011ma 10 сентября 2018 | 13:07
Да уж надо сразу - кто доживает до 65-летнего возраста - административная ответственность, кто, не дай Бог - до 66-летнего - уголовную.