Заморозку накопительных пенсий, вероятно, продлят еще на год – до 2021 года включительно, — пока правительство не определится с моделью индивидуального пенсионного капитала, — сказал галва Минтруда Максим Топилин.

Между тем, Госдума уже 13 сентября может рассмотреть проект закона об уголовной ответственности за отказ принимать на работу лиц предпенсионного возраста, — сообщает Интерфакс.