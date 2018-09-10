Министерство культуры предлагает ограничить процент ежедневных сеансов одного иностранного фильма
Это одна из инициатив, направленных на развитие российского кинопроката, заявляют в Минкульте. Ранее глава ведомства Владимир Мединский сообщал, что сейчас российские кинокартины составляют 35 процентов национального проката.
Комментарии6
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scleha Алексей Носов 10 сентября 2018 | 12:46
Алло, это прачечная?
Далее все знают. Оно самое.
tv_victim 10 сентября 2018 | 12:48
При совке отечественные фильмы получше нынешних были, но все равно на иностранные фильмы народ валом валил! А уж на нынешнему УГ, называемому "отечественным кинематографом" пустые залы гарантированы....
zhrv 10 сентября 2018 | 12:48
- "Это одна из инициатив, направленных на развитие российского кинопроката, заявляют в Минкульте."
Я бы сказал иначе - это один из показателей "эффективности" работы министерства культуры, когда официальную "российскую культуру" можно "продать" только из-под палки.
kunst54 10 сентября 2018 | 12:55
Не будут смотреть отечественного Михалкова - отключим газ!
s011ma 10 сентября 2018 | 13:05
Председатель в колхозе проводит общее собрание:
- У меня две новости хорошая и плохая.
Плохая - в этом году у нас неурожай придется есть одно говно
Хорошая - говна у нас много
petrovich_spb 10 сентября 2018 | 13:06
С чего ж вам, министрам, кинодилеры откаты будут платить, если залы опустеют?