В Петербурге суд арестовал четырех задержанных на несогласованной акции против повышения пенсионного возраста
Суд признал их виновными в нарушении порядка проведения митинга и назначил разные сроки ареста – от 5 до 7 суток.
Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что в городские суд поступили более 70 материалов в отношении участников акции.
Комментарии2
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tks 10 сентября 2018 | 12:40
Обыкновенный путизм.
parasuk_ 10 сентября 2018 | 12:55
Теперь эти малолетние дегенераты своим бесплатным трудом послужат городу Ленина :)