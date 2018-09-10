Следственный комитет предъявил обвинение двум участникам митинга против пенсионной реформы в Москве
24-летинй Виктор Федосеев и 36-летинй Василий Костылев задержаны вчера вечером на Большой Дмитровке, — рассказал адвокат правозащиты «Открытой Росии2 Олег Елисеев. По его словам, обвиняемые отказались от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя
По данным ОВД-Инфо, во время вчерашних акций протеста по стране задержаны более тысячи человек.
Комментарии3
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luger_max_otto 10 сентября 2018 | 12:54
Протестовать против грабежа низя. За это путинский холуй Бастрыкин рассердится. И другие путинские холуи.
Хутинскую банду- на пуй.
parasuk_ 10 сентября 2018 | 12:58
Теперь глупые хомячки будут долго ждать 10 тыс. евро от навального :)
volvic 10 сентября 2018 | 13:04
Оказывается, в мразьгвардии служат одни хлюпики