В Москве подростки из числа сторонников Алексея Навального объявили о начале «бессрочного протеста» против неэффективной власти. Об этом молодые люди пишут в своем Телеграм-канале «Митинг в Москве».

Протестующие разместились на Страстном бульваре у памятника Твардовскому. Как сообщают активисты, всем, кто хочет присоединиться к этому мероприятию, нужно взять с собой воду, еду и теплые вещи, — сообщает Знак. ком.