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12:30, 10 сентября 2018

В Москве подростки из числа сторонников Алексея Навального объявили о начале «бессрочного протеста»

В Москве подростки из числа сторонников Алексея Навального объявили о начале «бессрочного протеста» против неэффективной власти. Об этом молодые люди пишут в  своем Телеграм-канале «Митинг в Москве».
Протестующие разместились на Страстном бульваре у памятника Твардовскому. Как сообщают активисты, всем, кто хочет присоединиться к этому мероприятию, нужно взять с собой воду, еду и теплые вещи, — сообщает Знак. ком.

Комментарии

47

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unprejudiced 10 сентября 2018 | 12:33

Бу га га, покажите фото "протестующих", уверен там такие убогие личности что без слез на них смотреть нельзя.

murad_manapov 10 сентября 2018 | 12:37

unprejudiced: ты своё фото покажи, убогий. скоро таких как ты пересажают твои же коллеги, ярославский синдром будет у тебя)))

danko_dirka 10 сентября 2018 | 12:43

murad_manapov: где данко1?

danko1 10 сентября 2018 | 12:44

murad_manapov: К сожалению, мирный протест в России, где Путин Конституцию сделал экстремистской литературой, запрещен.
Ребятам еще предъявят попытку свержения гос. строя.В путинских судах продажные судьи любой приговор по указанию власти утвердят.

danko_dirka 10 сентября 2018 | 12:45

danko1: привалила. Проскочила мимо лесенки. Спамерша. Не сотрись. Судьи. Судах.

vlad_sabbath 10 сентября 2018 | 12:47

danko1: Эти ребята герои, они УЖЕ герои. Они, фактически, жертвуют собой, своей свободой и здоровьем, чтобы в России начались изменения. Мы обязаны их поддержать. Сколько народу их поддержит - вот в чем вопрос.

danko_dirka 10 сентября 2018 | 12:49

vlad_sabbath: ты? Бабка данко? Из маями? С вещами?

vlad_sabbath 10 сентября 2018 | 12:50

Только это надо делать не "ради Навального" (он здесь вообще ни при чём), а за свободу, Конституцию и права граждан.

bizon_007 10 сентября 2018 | 12:58

vlad_sabbath: конечно не "ради Навального" Заслуга навального в том, что это последний кого еще люди могут услышать и совершить какие либо организованные действия

(комментарий скрыт)

opponent70 10 сентября 2018 | 12:57

vlad_sabbath: \\\Сколько народу их поддержит - вот в чем вопрос.\\\
Народа в стране почти не осталось... Есть дремлющее население, или бездумный электорат...

grigol331 10 сентября 2018 | 13:09

opponent70: Есть дремлющее население, или бездумный электорат...
__
Стадо. Нужно называть вещи своими именами.

kiever 10 сентября 2018 | 12:58

vlad_sabbath: это не просто герои. Это новые младогвардейцы, а навальный это как товарищ Сталин. Их вождь. Вождь малолеток

kiever 10 сентября 2018 | 13:05

danko1: зато советские суды были справедливым, когда и родилось такое понятие как "по звонку", а немцовские и ельцинские суды это вообще образец честности и справедливость.. то ли слабоумная то ли троль из минстеця

kottigr1 10 сентября 2018 | 12:41

unprejudiced: Уже лучше солдаты НАТО, нежели избивающие детей и женщин путинские "космонавты".. С такими правоохранителями-гестаповцами и врагов уже не надо...

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venezianez49 10 сентября 2018 | 12:59

unprejudiced:
Этих дебилов довольно подробно можно рассмотреть во вчерашнем репортаже с Пушкинской площади.

vlad5522 10 сентября 2018 | 13:03

unprejudiced: Зеркало возьми и посмотри. Ты всё поймёшь и всё увидишь там. Ты всё поймёшь и всё увидишь сам...

ukraminadozemljudobrjt 10 сентября 2018 | 12:33

Кто такой Твардовский школота знает?

leonidrb 10 сентября 2018 | 12:36

ukraminadozemljudobrjt: Бетховен это собака?

reyd_en 10 сентября 2018 | 13:04

leonidrb:
Неа... - голландский футбольный клуб!

uralruss 10 сентября 2018 | 12:51

ukraminadozemljudobrjt: И хорошо что не знают пропагандона советского сортира.

iakov 10 сентября 2018 | 13:13

uralruss:
Пропагандон?
И Дом на набрежной - советская пропаганда?

novirusic 10 сентября 2018 | 13:12

ukraminadozemljudobrjt: Твардовский интересный персонаж.
У него семью уничтожили (отца, мать, братьев выслали, родной дом сожгли), а он продолжал Сталина хвалить.

astet 10 сентября 2018 | 12:35

Старый жулик Путин - позор России!
Молодёжь - надежда и будущее России!

chapter_2 10 сентября 2018 | 12:51

astet: Молодёжи не нужно лезть на рожон. И не обязательно протестовать публично. Неучастие в мероприятиях режима - тоже протест. Всеобщая забастовка - мирное средство сопротивления, против которого власти бессильны.

edyunia 10 сентября 2018 | 12:55

chapter_2: \\Неучастие в мероприятиях режима - тоже протест.\\
Ну-ну: стоят на коленях и протестуют. Смешно, - не очень.

kottigr1 10 сентября 2018 | 13:02

chapter_2:
Нет - пенсий_Нет - налогов.
На беззаконие власти - неучастие в их преступлениях.
Прихвостням фашистской власти - только народное презрение.

tks 10 сентября 2018 | 12:37

Дети против старика Кабаева!
А он титушек пришлет, что ему, жалко что ли?

belovnikita 10 сентября 2018 | 12:38

Ну да) А еще могут объявить о голодовке, и "голодать" лет пять))

jblack2 10 сентября 2018 | 12:38

Протестующие раздолбаи нашли повод прогуливаться уроки...

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dyymm 10 сентября 2018 | 12:40

А покрышки захватить?

severnaj 10 сентября 2018 | 12:43

Милые вы наши мальчишки и девчонки! Мы, родители не сумели создать вам нормальную достойную жизнь (и сами такой не жили, и наши предки тоже) - может у вас получится......

kara 10 сентября 2018 | 12:48

severnaj: так если вы не стали примером,то как у них получиться
да,а почему у вас не получилось-кровавый режим ли ваша лень?

galina6837 10 сентября 2018 | 12:57

kara:
кровавый режим.
Фоток и видео не видела что-ли?

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kalimator 10 сентября 2018 | 13:00

severnaj: посмотрим на ваши действия, когда ваших милых мальчиков и девочек начнёт омон дубасить. у нас это майданом кончилось.

pedrobutylkovich 10 сентября 2018 | 13:12

kalimator: посмотрим на ваши действия, когда ваших милых мальчиков и девочек начнёт омон дубасить
________________________________
Надо же как то исправлять ошибки воспитания!

hodak47 10 сентября 2018 | 13:04

severnaj: Спасибо! И нам стыдно...

nuya 10 сентября 2018 | 12:45

Так начинался Майдан в Киеве... Открытка пу...у

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goshan31 10 сентября 2018 | 12:46

Кажется молодежь честне по отношению к себе.

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glebbalbesov 10 сентября 2018 | 12:54

Отмудохать ремнем, не поумнеют, но запомнят. Лишь бы не учиться....

galina6837 10 сентября 2018 | 13:05

glebbalbesov:
а вот маленький Воффочка сбегал с уроков, шалун. И в дворовых университетах получил красный диплом.
Все министры не профильные. Обороной рулит завмаг, сельским хоз-вом кардиолог Скрынник, мосты строит физкультурник Ротенберг...
Надо идти в ногу с линией партии и премьера Медведева, заявившего, что России не нужно такое количество людей с высшим образованием.
Чё теперь не устраивает?

i_one_off 10 сентября 2018 | 12:55

И сухари.

bizon_007 10 сентября 2018 | 12:56

ай малацы пацаны! надо подтягиваться

venezianez49 10 сентября 2018 | 12:57

Разместились ?
Тёплые вещи (палатки пока не требуются ?
Эти молодые люди, вероятно - деклассированные элементы ? Нигде не учатся и не работают ? Наверное, надеются, что с них начнётся московский Майдан , который на Украине закончился государственным переворотом ?
Всё было бы отлично (для провокаторов), только не понятно - почему они хотят заварушку устроить так далеко от центра ??

uralruss 10 сентября 2018 | 12:57

Дети намного смелей нас! Так может у них получится изменить ход истории и вернуть страну на правильный путь развития, отправив старых пердунов и воров на свалку той самой истории.

s011ma 10 сентября 2018 | 12:58

Читайте Стругацких - "Гадкие лебеди". Это нас ждёт.

rash 10 сентября 2018 | 13:00

Почему неэффективная? Очень даже эффкетивно поработала над уничтожением свободных сми, над продажей большей части нефти через своего кореша, пристроила корешей, шестёрок и охранников на монопольных компаниях, организовала эффективную силу для борьбы с населением, ну и т.д.

pedrobutylkovich 10 сентября 2018 | 13:04

Пусть сидят. Главное чтобы не засрали и не зассали подьезды ближайших домой!

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