В Москве подростки из числа сторонников Алексея Навального объявили о начале «бессрочного протеста»
В Москве подростки из числа сторонников Алексея Навального объявили о начале «бессрочного протеста» против неэффективной власти. Об этом молодые люди пишут в своем Телеграм-канале «Митинг в Москве».
Протестующие разместились на Страстном бульваре у памятника Твардовскому. Как сообщают активисты, всем, кто хочет присоединиться к этому мероприятию, нужно взять с собой воду, еду и теплые вещи, — сообщает Знак. ком.
Комментарии47
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unprejudiced 10 сентября 2018 | 12:33
Бу га га, покажите фото "протестующих", уверен там такие убогие личности что без слез на них смотреть нельзя.
murad_manapov 10 сентября 2018 | 12:37
unprejudiced: ты своё фото покажи, убогий. скоро таких как ты пересажают твои же коллеги, ярославский синдром будет у тебя)))
danko_dirka 10 сентября 2018 | 12:43
murad_manapov: где данко1?
danko1 10 сентября 2018 | 12:44
murad_manapov: К сожалению, мирный протест в России, где Путин Конституцию сделал экстремистской литературой, запрещен.
Ребятам еще предъявят попытку свержения гос. строя.В путинских судах продажные судьи любой приговор по указанию власти утвердят.
danko_dirka 10 сентября 2018 | 12:45
danko1: привалила. Проскочила мимо лесенки. Спамерша. Не сотрись. Судьи. Судах.
vlad_sabbath 10 сентября 2018 | 12:47
danko1: Эти ребята герои, они УЖЕ герои. Они, фактически, жертвуют собой, своей свободой и здоровьем, чтобы в России начались изменения. Мы обязаны их поддержать. Сколько народу их поддержит - вот в чем вопрос.
danko_dirka 10 сентября 2018 | 12:49
vlad_sabbath: ты? Бабка данко? Из маями? С вещами?
vlad_sabbath 10 сентября 2018 | 12:50
Только это надо делать не "ради Навального" (он здесь вообще ни при чём), а за свободу, Конституцию и права граждан.
bizon_007 10 сентября 2018 | 12:58
vlad_sabbath: конечно не "ради Навального" Заслуга навального в том, что это последний кого еще люди могут услышать и совершить какие либо организованные действия
opponent70 10 сентября 2018 | 12:57
vlad_sabbath: \\\Сколько народу их поддержит - вот в чем вопрос.\\\
Народа в стране почти не осталось... Есть дремлющее население, или бездумный электорат...
grigol331 10 сентября 2018 | 13:09
opponent70: Есть дремлющее население, или бездумный электорат...
__
Стадо. Нужно называть вещи своими именами.
kiever 10 сентября 2018 | 12:58
vlad_sabbath: это не просто герои. Это новые младогвардейцы, а навальный это как товарищ Сталин. Их вождь. Вождь малолеток
kiever 10 сентября 2018 | 13:05
danko1: зато советские суды были справедливым, когда и родилось такое понятие как "по звонку", а немцовские и ельцинские суды это вообще образец честности и справедливость.. то ли слабоумная то ли троль из минстеця
kottigr1 10 сентября 2018 | 12:41
unprejudiced: Уже лучше солдаты НАТО, нежели избивающие детей и женщин путинские "космонавты".. С такими правоохранителями-гестаповцами и врагов уже не надо...
venezianez49 10 сентября 2018 | 12:59
unprejudiced:
Этих дебилов довольно подробно можно рассмотреть во вчерашнем репортаже с Пушкинской площади.
vlad5522 10 сентября 2018 | 13:03
unprejudiced: Зеркало возьми и посмотри. Ты всё поймёшь и всё увидишь там. Ты всё поймёшь и всё увидишь сам...
ukraminadozemljudobrjt 10 сентября 2018 | 12:33
Кто такой Твардовский школота знает?
leonidrb 10 сентября 2018 | 12:36
ukraminadozemljudobrjt: Бетховен это собака?
reyd_en 10 сентября 2018 | 13:04
leonidrb:
Неа... - голландский футбольный клуб!
uralruss 10 сентября 2018 | 12:51
ukraminadozemljudobrjt: И хорошо что не знают пропагандона советского сортира.
iakov 10 сентября 2018 | 13:13
uralruss:
Пропагандон?
И Дом на набрежной - советская пропаганда?
novirusic 10 сентября 2018 | 13:12
ukraminadozemljudobrjt: Твардовский интересный персонаж.
У него семью уничтожили (отца, мать, братьев выслали, родной дом сожгли), а он продолжал Сталина хвалить.
astet 10 сентября 2018 | 12:35
Старый жулик Путин - позор России!
Молодёжь - надежда и будущее России!
chapter_2 10 сентября 2018 | 12:51
astet: Молодёжи не нужно лезть на рожон. И не обязательно протестовать публично. Неучастие в мероприятиях режима - тоже протест. Всеобщая забастовка - мирное средство сопротивления, против которого власти бессильны.
edyunia 10 сентября 2018 | 12:55
chapter_2: \\Неучастие в мероприятиях режима - тоже протест.\\
Ну-ну: стоят на коленях и протестуют. Смешно, - не очень.
kottigr1 10 сентября 2018 | 13:02
chapter_2:
Нет - пенсий_Нет - налогов.
На беззаконие власти - неучастие в их преступлениях.
Прихвостням фашистской власти - только народное презрение.
tks 10 сентября 2018 | 12:37
Дети против старика Кабаева!
А он титушек пришлет, что ему, жалко что ли?
belovnikita 10 сентября 2018 | 12:38
Ну да) А еще могут объявить о голодовке, и "голодать" лет пять))
jblack2 10 сентября 2018 | 12:38
Протестующие раздолбаи нашли повод прогуливаться уроки...
dyymm 10 сентября 2018 | 12:40
А покрышки захватить?
severnaj 10 сентября 2018 | 12:43
Милые вы наши мальчишки и девчонки! Мы, родители не сумели создать вам нормальную достойную жизнь (и сами такой не жили, и наши предки тоже) - может у вас получится......
kara 10 сентября 2018 | 12:48
severnaj: так если вы не стали примером,то как у них получиться
да,а почему у вас не получилось-кровавый режим ли ваша лень?
galina6837 10 сентября 2018 | 12:57
kara:
кровавый режим.
Фоток и видео не видела что-ли?
kalimator 10 сентября 2018 | 13:00
severnaj: посмотрим на ваши действия, когда ваших милых мальчиков и девочек начнёт омон дубасить. у нас это майданом кончилось.
pedrobutylkovich 10 сентября 2018 | 13:12
kalimator: посмотрим на ваши действия, когда ваших милых мальчиков и девочек начнёт омон дубасить
________________________________
Надо же как то исправлять ошибки воспитания!
hodak47 10 сентября 2018 | 13:04
severnaj: Спасибо! И нам стыдно...
nuya 10 сентября 2018 | 12:45
Так начинался Майдан в Киеве... Открытка пу...у
goshan31 10 сентября 2018 | 12:46
Кажется молодежь честне по отношению к себе.
glebbalbesov 10 сентября 2018 | 12:54
Отмудохать ремнем, не поумнеют, но запомнят. Лишь бы не учиться....
galina6837 10 сентября 2018 | 13:05
glebbalbesov:
а вот маленький Воффочка сбегал с уроков, шалун. И в дворовых университетах получил красный диплом.
Все министры не профильные. Обороной рулит завмаг, сельским хоз-вом кардиолог Скрынник, мосты строит физкультурник Ротенберг...
Надо идти в ногу с линией партии и премьера Медведева, заявившего, что России не нужно такое количество людей с высшим образованием.
Чё теперь не устраивает?
i_one_off 10 сентября 2018 | 12:55
И сухари.
bizon_007 10 сентября 2018 | 12:56
ай малацы пацаны! надо подтягиваться
venezianez49 10 сентября 2018 | 12:57
Разместились ?
Тёплые вещи (палатки пока не требуются ?
Эти молодые люди, вероятно - деклассированные элементы ? Нигде не учатся и не работают ? Наверное, надеются, что с них начнётся московский Майдан , который на Украине закончился государственным переворотом ?
Всё было бы отлично (для провокаторов), только не понятно - почему они хотят заварушку устроить так далеко от центра ??
uralruss 10 сентября 2018 | 12:57
Дети намного смелей нас! Так может у них получится изменить ход истории и вернуть страну на правильный путь развития, отправив старых пердунов и воров на свалку той самой истории.
s011ma 10 сентября 2018 | 12:58
Читайте Стругацких - "Гадкие лебеди". Это нас ждёт.
rash 10 сентября 2018 | 13:00
Почему неэффективная? Очень даже эффкетивно поработала над уничтожением свободных сми, над продажей большей части нефти через своего кореша, пристроила корешей, шестёрок и охранников на монопольных компаниях, организовала эффективную силу для борьбы с населением, ну и т.д.
pedrobutylkovich 10 сентября 2018 | 13:04
Пусть сидят. Главное чтобы не засрали и не зассали подьезды ближайших домой!