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12:04, 10 сентября 2018

В бетоне под стартовым комплексом космодрома «Восточный» обнаружены пустоты

В «Роскосмосе» уверяют, что брак не является критичным и обещали его ликвидировать до 5 октября.
Ответственность за некачественно залитый бетон лежит на прежнем подрядчике «Восточного» — Спецстрое России, рассказали «Интерфаксу» в Центре эксплуатации наземной космической инфраструктуры. Там при этом не уточнили, когда именно были обнаружены пустоты, но отметили, что имеют еще ряд претензий к Спецстрою. Между тем источник ТАСС на космодроме утверждает, что брак был выявлен еще более года назад. За это время с «Восточного» было совершено два пуска, один из которых – в ноябре прошлого года – стал неудачным. Ликвидировать пустоты, как следует из сайта госзакупок, будет компания «Адонис», зарегистрированная в Благовещенске. Ее уставной капитал, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», составляет 24 тысячи рублей, передает РБК. Стоимость же контракта, заключенного с «Роскосмосом» на прошлой неделе, составила чуть более 4,5 млн рублей.
Космодром «Восточный» был введен в эксплуатацию в 2016 году.

Комментарии

19

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danko1 10 сентября 2018 | 12:09

А кто ответит за то, что на таком важном объекте даже геологоразведку не провели?
Только миллиарды воровать умеют.

servelat 10 сентября 2018 | 12:26

danko1: Ну хоть не отрицаете важность космодрома.

polsan 10 сентября 2018 | 12:39

servelat: действительно, разве это новость, что где, то что -то украли, на важном объекте?! )) Это давно ж уже не новость, главное, что люди должны понимать о важности объекта для страны! )))

grigol331 10 сентября 2018 | 12:39

servelat:
Еще бы. Даже по официальной инфе:

На первый этап строительства космодрома из бюджета России был выделен 81 млрд рублей на период до 2015 года, на создание обеспечивающей инфраструктуры космодрома. В рамках федеральной космической программы на космические технологии выделено 92 млрд рублей.
Всего на строительство космодрома будет потрачено около 300 млрд рублей (на момент написания $5.5 ярда).

Вики

orein51 10 сентября 2018 | 12:10

хто-то просверлил дырку и вытянул почву. вот и пистоты ... а сверло купили за 24 тыс...

ura_123 10 сентября 2018 | 12:11

Представить даже страшно какие пустоты существуют в пенсионном фонде,если руководитель миллиардер...

mikhail_spb_ 10 сентября 2018 | 12:11


А ведь нацдилер осматривал этот космодром и гулял по нему.
Он запросто мог провалиться в одну из пустот!

Так что следует рассмотреть и вражеско-вредительскую вероятность.

ura_123 10 сентября 2018 | 12:16

mikhail_spb_: Он уже давно находится в одной из пустот, отгородившись штыками полицаев от граждан этой страны.

harra 10 сентября 2018 | 12:18

mikhail_spb_: Напомнило «Место встречи изменить нельзя»

«А не было ли у тебя, сукин сын, умысла на теракт?» (С) ))))

zloy_sok 10 сентября 2018 | 12:11

Рогозин себе нычку готовит?

grigol331 10 сентября 2018 | 12:41

zloy_sok: Рогозин себе нычку готовит?
____
Этож какие должны быть пустоты...

tks 10 сентября 2018 | 12:17

Провальный космодром имени В.В.Путина.

ze_danil 10 сентября 2018 | 12:20

хе-хе

Богучанскую ГЭС проверить не хотите ли?

prihodina Елизавета Приходина 10 сентября 2018 | 12:22

Что-то мне подсказывает, что в смете тоже кое-где образовались пустоты

sogentle 10 сентября 2018 | 12:31

prihodina: В смете-то вряд ли: наверняка даже дополнительные кучки на всех статьях насыпаны.

ostapbey 10 сентября 2018 | 12:23

В бетоне под стартовым столом ПУСТОТА??
А ведь по бумагам щебень с песком на стол возили из Абхазии. А то и из Наурии.
Ну или из Мурманска, если наурийские документы не пройдут экспертизу с проверкой..
Даже..

jetsam 10 сентября 2018 | 12:28

когда в карманах пустота и не хватает на феррари
- всегда найдется повод на контракт от пахана.
главное - громче лизать "слава великому путену!"

hihi2raza 10 сентября 2018 | 12:33

Ничего нового. Россия страна воров и дибилов терпилоидов. Одни воруют, а другие терпят как и обворовывают и срут на голову.

addi 10 сентября 2018 | 13:12

Самое время ткнуть носом бывших "специалистов" Спецстроя в эти "пустоты", но там
сидят "священные коровы" - вони не оберёшься ! Зато наши властоохранители рыщут
по Инету и вешают уголовку за репосты картинок и текстов за 10-е, 12-е, 15-е года,
вскрывают "консервы" и получают повышение в карьере. Так проще и выгодней !....

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