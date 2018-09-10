В бетоне под стартовым комплексом космодрома «Восточный» обнаружены пустоты

В «Роскосмосе» уверяют, что брак не является критичным и обещали его ликвидировать до 5 октября.

Ответственность за некачественно залитый бетон лежит на прежнем подрядчике «Восточного» — Спецстрое России, рассказали «Интерфаксу» в Центре эксплуатации наземной космической инфраструктуры. Там при этом не уточнили, когда именно были обнаружены пустоты, но отметили, что имеют еще ряд претензий к Спецстрою. Между тем источник ТАСС на космодроме утверждает, что брак был выявлен еще более года назад. За это время с «Восточного» было совершено два пуска, один из которых – в ноябре прошлого года – стал неудачным. Ликвидировать пустоты, как следует из сайта госзакупок, будет компания «Адонис», зарегистрированная в Благовещенске. Ее уставной капитал, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», составляет 24 тысячи рублей, передает РБК. Стоимость же контракта, заключенного с «Роскосмосом» на прошлой неделе, составила чуть более 4,5 млн рублей.

Космодром «Восточный» был введен в эксплуатацию в 2016 году.