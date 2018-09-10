Явка избирателей на выборах мэра в Москве составила 30,89%
Явка избирателей на выборах мэра в Москве составила 30,89%, однако на дачных участках она превысила 70 процентов, заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Всего в Москве насчитывалось 7,2 млн избирателей. К выборам было открыто 3 808 избирательных участков, из них 209 расположены за пределами города — в четырех регионах — Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях.
Комментарии5
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johnbmw Евгений Большаков 10 сентября 2018 | 12:06
а на загородных участках "явка" от ЧЕГО считалась? от прописанных? тогда - где?
или от "выразивших желание проголосовать тут"? Тогда - это ОЧЕНЬ МАЛО!!!
astet 10 сентября 2018 | 12:28
johnbmw: из ~ 7 200 000 избирателей в Москве
за Собянина проголосовало около 1,5 миллионов!!!
То есть Муринского жулика Собянина
поддержала всего лишь 20 %
душевнобольных избирателей!
Очередная выдающаяся победа Путина и его прихвостней?
arkadiy48 10 сентября 2018 | 12:40
astet: Просто ,большинству выборы до лампочки..понимая,что они ни чего не изменят
zig66 10 сентября 2018 | 12:36
Наблюдателей на все эти участки не наберёшь. На что и был сделан расчет.
arkadiy48 10 сентября 2018 | 12:38
При явке избирателе 30% в нормальных странах выборы от отменяют.Видимо остальным 70% избирателям выборы по барабану.Как в СССР в народе говорили,голосуй,не голосуй,все равно получишь х..