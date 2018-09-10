Явка избирателей на выборах мэра в Москве составила 30,89%, однако на дачных участках она превысила 70 процентов, заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Всего в Москве насчитывалось 7,2 млн избирателей. К выборам было открыто 3 808 избирательных участков, из них 209 расположены за пределами города — в четырех регионах — Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях.