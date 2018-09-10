Прошедшие региональные выборы были конкурентными и в некоторых случаях принесли неожиданные результаты — Памфилова
Прошедшие региональные выборы были конкурентными и в некоторых случаях принесли неожиданные результаты, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По её словам, в частности, в Якутске на выборах мэра города победила кандидат от партии «Возрождение России» Сардана Аксентьева. В некоторых субъектах на губернаторских выборах будет второй тур. Памфилова добавила, что итоги голосования отменены на двух участках в Ульяновской области, на двух – в Подмосковье, на одном участке в Бурятии и на одном во Владимирской области.
Комментарии6
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vikwlad 10 сентября 2018 | 12:04
Если не учитывать фальсификации в пользу Собянина и принять на веру, что явка была 30,86%, а процент проголосовавших за него 70,02% , то истинный процент его сторонников составил всего 21%. С такой популярностью среди москвичей ему впору удавиться.
danko1 10 сентября 2018 | 12:25
vikwlad: Да и о какой конкуренции на выборах говорит путинская холуйка Эллочка, если она составляет менее 1%?
Исключение, подтверждающее, что реальных выборов в России нет.
И при Путине не будет.
chapter_2 10 сентября 2018 | 12:29
Система ГАС ВЫБОРЫ полностью подконтрольна Кремлю. Не нужно думать, что эта система делает только то, что ей положено по закону.
neyexo 10 сентября 2018 | 12:14
Для обеспечения ритмичной работы, животных за 1,5-2 часа до убоя подают в предубойный загон. В предубойном загоне, вместе с накопительным коридором цеха, одновременно размещается до 30 голов КРС (крупного рогатого скота);
Пред забоем ноги КРС подвергают мойке теплой (20-25°С) или водопроводной водой из шланга.
Во избежание травматизма скота и повреждения кожного покрова при подгоне скота разрешается пользоваться электропогонялками или хлопушками.
КРС из предубойного загона подают на участок в бокс оглушения КРС. Оглушение производят пневматическим оглушающим устройством или электротоком, путем однократного наложения электростека на затылочную часть головы с прокалыванием шкуры на глубину не более 5 мм. Напряжение тока 110 В, частота тока 150 Гц, продолжительность воздействия 6-8с.
Оглушенное животное поднимается за одну ногу, с помощью путовой цепи и электротали на посадочный короб. Обескровливание производится над ёмкостью для сбора крови. Общая продолжительность обескровливания для КРС составляет 8-10 мин. Для предотвращения загрязнения туш КРС содержимым преджелудков, пищевод животных перед их обескровливанием перевязывают шпагатом или накладывают зажим.
Операция съемки шкуры для КРС начинается с отрезания ушей, отделения передних ног, окольцовки, съёма шкуры с головы и её отделение (возможно отделение головы после общего съёма шкуры), забеловку шкуры с груди, передних ног, шеи и лопаток. Эти операции выполняются с пола.
При операции пересадки туш с пути обескровливания на путь забеловки, туши подвешивают на крюки троллей за ахилловы сухожилия задних ног. Для выполнения операции пересадки туш на подвесной путь забеловки применяется устройство перевески туш с электрическим тельфером 1 т.с. и подъемно-опускной (или стационарной) площадки.
murad_manapov 10 сентября 2018 | 12:39
Дурилова
scleha Алексей Носов 10 сентября 2018 | 12:50
Тьфу.