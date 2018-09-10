Прошедшие региональные выборы были конкурентными и в некоторых случаях принесли неожиданные результаты, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По её словам, в частности, в Якутске на выборах мэра города победила кандидат от партии «Возрождение России» Сардана Аксентьева. В некоторых субъектах на губернаторских выборах будет второй тур. Памфилова добавила, что итоги голосования отменены на двух участках в Ульяновской области, на двух – в Подмосковье, на одном участке в Бурятии и на одном во Владимирской области.