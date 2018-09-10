Двум участникам несогласованной акции в Москве предъявлено обвинение в нападении на полицейских

Об этом ТАСС рассказал адвокат Олег Елисеев. Обвиняемые Виктор Федосеев и Василий Костылёв задержаны на улице Большая Дмитровка. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания на Петровке.

Как следует из протокола, Федосеев ударил полицейского кулаком в правое ухо, что привело к рваной ране. Костылёв ударил полицейского кулаком в лицо, второму нанёс удар и схватил за шею, а затем повалил на землю. Как ожидается. Вопрос о мере пресечения решим Хамовнический суд.

Разбирать нужно все случаи насилия. Которые произошли на воскресных акциях протеста, считает член СПЧ и руководитель Комитета против пыток Игорь Каляпин.

Накануне в России прошла акций против повышения пенсионного возраста. По всей стране задержаны более тысячи человек, почти половина –задержаны в Петербурге.