Двум участникам несогласованной акции в Москве предъявлено обвинение в нападении на полицейских
Об этом ТАСС рассказал адвокат Олег Елисеев. Обвиняемые Виктор Федосеев и Василий Костылёв задержаны на улице Большая Дмитровка. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания на Петровке.
Как следует из протокола, Федосеев ударил полицейского кулаком в правое ухо, что привело к рваной ране. Костылёв ударил полицейского кулаком в лицо, второму нанёс удар и схватил за шею, а затем повалил на землю. Как ожидается. Вопрос о мере пресечения решим Хамовнический суд.
Разбирать нужно все случаи насилия. Которые произошли на воскресных акциях протеста, считает член СПЧ и руководитель Комитета против пыток Игорь Каляпин.
Накануне в России прошла акций против повышения пенсионного возраста. По всей стране задержаны более тысячи человек, почти половина –задержаны в Петербурге.
Комментарии10
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ura_123 10 сентября 2018 | 12:04
Полицаям грозит получение новой жилплощади в Москве...
sergei_tn 10 сентября 2018 | 12:04
А скольким полицейским предъявлено обвинение в необоснованном нападении на митингующих?
drgonish 10 сентября 2018 | 12:10
Что выгоднее власти: таскать за загривки граждан, нарушивших ФЗ, или реагировать на неудобные, но законные гражданские требования соблюдать Конституцию в плане гарантии трудовой пенсии по достижение 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин высказанных на согласованном митинге?
А Навальный годами сливает протестные настроения граждан таким способом.
Потому, больше, чем на 30 суток он не сядет никогда.
ura_123 10 сентября 2018 | 12:14
drgonish: ФЗ который нарушили граждане в студию!
Кстати,статья 31 Конституции РФ тоже почитай...
vlabumur 10 сентября 2018 | 12:24
drgonish: или реагировать на неудобные, но законные гражданские требования соблюдать Конституцию
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А мне помнится как принимали эту конституцию,законно избранный парламент расстреляли из танков,недовольных побили и приняли в течении месяца по президентскому указу конституцию где красивые декорации,но реальная власть у президентской администрации.
Не родит свинья бобра, а того же поросенка.
kara 10 сентября 2018 | 12:15
то есть, позвать позвали, а то что на полицейского нельзя нападать не объяснили?
или были варианты "геройства " по отдельным тарифам? залезть на фонарь, держать плакат,перекрыть улицу, напасть на полицейского?
balya 10 сентября 2018 | 12:28
kara: А, скажите, ради чего весь этот полицейский беспредел и кто на самом деле нарушает Конституцию?
kara 10 сентября 2018 | 12:45
balya: да что бы я с детьми смог спокойно пройти в тоже самое время по Тверской
ivar1964 10 сентября 2018 | 12:32
Как быстро находят силовики демонстрантов! Молниеносно! Но почему-то ничего не получается с двумя подозреваемыми по делу Скрипалей. То есть абсолютно.
pionerka Зинаида Сацкая 10 сентября 2018 | 12:39
Защита - это нападение. До такого даже Оруэлл не додумался.