Член СПЧ раскритиковал омбудсмена по правам человека РФ за невнимание к участникам вчерашних митингов

Член Совета по правам человека Игорь Каляпин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» посоветовал омбудсмену по правам человека России Татьяне Москальковой обратить внимание на участников вчерашних митингов против повышения пенсионного возраста, пострадавших от действий полицейских.

«Конечно, разбираться со вчерашними событиями нужно. Но разбираться нужно всесторонне, то есть не только по поводу побитых полицейских, но и по поводу побитых граждан», — сказал он.

И.Каляпин подчеркнул, что ему непонятно, почему Т.Москалькова выразила обеспокоенность только в отношении пострадавших сотрудников ОМОН, в то время когда столкновения носили двухсторонний характер. Он призвал ее исследовать видеозаписи с митингов на предмет правомерности действий полиции.

Ранее Т.Москалькова заявила, что запросила записи с видеорегистратора полицейского, пострадавшего во время митинга в Москве. Она отметила, что наносить полиции телесные повреждения – «это ни в какие рамки», а также призвала «выражать свое мнение, не выходя за рамки закона».

Вчера во многих регионах России прошли протестные акции против пенсионной реформы, организованные штабом Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», в ходе митингов было задержано более 1000 людей по всей стране.