Путин: Жители Дальнего Востока должны быть востребованы и получать достойную заработную плату
Жители Дальнего Востока должны быть востребованы и получать достойную заработную плату, заявил президент Путин на заседании президиума Госсовета во Владивостоке. Путин также заверил, что власти сделают авиаперевозки для жителей Дальнего Востока более доступными. Граждане уже почувствовали положительные изменения в этой области, считает президент.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 10 сентября 2018 | 11:38
Нацдилер мог бы то же самое сказать и обо всём народонаселении.
Чем жители Дальнего Востока лучше жителей Центральной части страны?
Но главное, что всё народонаселение уже чувствует положительные изменения, особенно последние годы.
rom8883 10 сентября 2018 | 11:39
Всего-то 20 лет правит страной, а до такого додумался.
yralez 10 сентября 2018 | 11:41
А остальные в РФ обойдутся.......в 42, 5 тысячи.
Вона как и куда плешивого занесло.
Может не вернется ?
Такая же надежда, как пенсию получить.