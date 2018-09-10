Путин: Жители Дальнего Востока должны быть востребованы и получать достойную заработную плату

Жители Дальнего Востока должны быть востребованы и получать достойную заработную плату, заявил президент Путин на заседании президиума Госсовета во Владивостоке. Путин также заверил, что власти сделают авиаперевозки для жителей Дальнего Востока более доступными. Граждане уже почувствовали положительные изменения в этой области, считает президент.