Один из двух российских офшоров на острове Октябрьский в Калининграде не может функционировать
Острова пока не существует, как географического объекта, пишет газета «Ведомости». Остров Октябрьский – исторический район в центре города. Вопрос об официальном присвоении этому району соответствующего названия будет рассмотрен на заседании городского совета 12 сентября.
Госдума приняла закон о создании в России двух офшорных районов в конце июля. Второй будет расположен на острове Русский в Приморском крае.
Комментарии1
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edyunia 10 сентября 2018 | 11:40
\\Острова пока не существует, как географического объекта\\
Под "Восточным" появились пустоты, а острова ещё нет, странно?