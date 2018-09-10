Один из двух российских офшоров на острове Октябрьский в Калининграде не может функционировать

Острова пока не существует, как географического объекта, пишет газета «Ведомости». Остров Октябрьский – исторический район в центре города. Вопрос об официальном присвоении этому району соответствующего названия будет рассмотрен на заседании городского совета 12 сентября.

Госдума приняла закон о создании в России двух офшорных районов в конце июля. Второй будет расположен на острове Русский в Приморском крае.