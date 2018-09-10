Средняя зарплата по России составляет 42,5 тысячи рублей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие. Самые высокие зарплаты в Ямало-Ненецком автономном округе, на Чукотке и в Москве. Самые низкие зарплаты у жителей Алтайского края, в Карачаево-Черкесии, в Чечне и в Ивановской области.