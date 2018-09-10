Средняя зарплата по России составляет 42,5 тысячи рублей
Средняя зарплата по России составляет 42,5 тысячи рублей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие. Самые высокие зарплаты в Ямало-Ненецком автономном округе, на Чукотке и в Москве. Самые низкие зарплаты у жителей Алтайского края, в Карачаево-Черкесии, в Чечне и в Ивановской области.
Комментарии10
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pedrobutylkovich 10 сентября 2018 | 11:36
А хомячью только печеньками платят.
balamuto 10 сентября 2018 | 11:39
pedrobutylkovich: Вынь свой гладкий и зашлифованный язычок из анусов Ротенбергов, Сечиных, Миллеров.Отдохни малость. Трудяга.)))
balamuto 10 сентября 2018 | 11:36
Москва, не вся Россия.Хитрецы.
danko1 10 сентября 2018 | 11:40
balamuto: Да и по Москве это не только ложь статистики, но и средняя температура по госпиталю.
Даже статистика отражает скачок средней зарплаты не только по Москве, но и по всей России, когда Сечин с коллегами получают бонусы за год.
sergeya48 10 сентября 2018 | 11:38
Брехня!
yralez 10 сентября 2018 | 11:39
Давай больше, чего стесняться
nikruchev 10 сентября 2018 | 11:40
Средняя температура по больнице. Если Сечина учесть, то 100 уборщиц к нему приплюсовать надо, чтобы такую среднюю получить
mikhail_spb_ 10 сентября 2018 | 11:41
Большинству россиян стыдно получать такие высокие зарплаты, поэтому большинство соглашается работать за 20 тысяч.
И не уговаривайте их на 42 тысячи!
punyoshohlai 10 сентября 2018 | 11:41
Ну да. И средняя продолжительность жизни больше, чем в Японии
rom8883 10 сентября 2018 | 11:41
А топ менеджеров газпрома, роснефти и банков со 100 миллионами в год тоже посчитали наравне со мной?