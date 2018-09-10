Двум участникам протестной акции в Москве предъявлено обвинение в нападении на полицейских
Двум участникам протестной акции в Москве предъявлено обвинение в нападении на полицейских, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Открытой России». По некоторым данным, 24-летний Виктор Федосеев ударил полицейского кулаком в ухо, а 36-тений Василий Костылёв по лицу одного полицейского и схватил за шею другого.
Между тем, Следственный комитет сообщает, что возбуждено одно уголовное дело против человека, нападавшего на полицейского. Имя этого человека и место происшествия в сообщении СК не указано.
Комментарии1
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tuman13 10 сентября 2018 | 11:36
Да... Дураков у нас хватает. Ведь знают, что за нападение на полицейского дадут срок, но все равно лезут.
"Д..., б...!"