Двум участникам протестной акции в Москве предъявлено обвинение в нападении на полицейских, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Открытой России». По некоторым данным, 24-летний Виктор Федосеев ударил полицейского кулаком в ухо, а 36-тений Василий Костылёв по лицу одного полицейского и схватил за шею другого.

Между тем, Следственный комитет сообщает, что возбуждено одно уголовное дело против человека, нападавшего на полицейского. Имя этого человека и место происшествия в сообщении СК не указано.