Прошедшие региональные выборы были конкурентными и в некоторых случаях принесли неожиданные результаты — Памфилова
Прошедшие региональные выборы были конкурентными и в некоторых случаях принесли неожиданные результаты, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По её словам, в частности, в Якутске на выборах мэра города победила кандидат от партии «Возрождение России» Сардана Аксентьева. В некоторых субъектах на губернаторских выборах будет второй тур. Памфилова добавила, что итоги голосования отменены на двух участках в Ульяновской области, на двух – в Подмосковье, на одном участке в Бурятии и на одном во Владимирской области.
Комментарии2
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olegleon 10 сентября 2018 | 11:38
поправка. "в некоторых случаях они были конкурентны".
в Москве же, например, ни о какой конкуренции и говорить нельзя, т.к. 800 млрд. рублей, пущенные Собяниным на повышение минимальной пенсии до 17,500 рублей и на льготы для пенсионеров, полностью уничтожили даже возможность конкуренции.
судя по результатам с "дачных" участков голосования, пенсионеры так и остались самым верным электоратом нынешней власти. "после нас хоть потоп"
piterrr 10 сентября 2018 | 11:39
подстилка гэбистская памфилова открыла пасть строго по чекистской методичке своего хозяина окурка!