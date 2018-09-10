Двум участникам протестной акции в Москве предъявлено обвинение в нападении на полицейских
это сообщает «Интерфакс»со ссылкой на пресс-службу «Открытой России». По некоторым данным, 24-летний Виктор Федосеев ударил полицейского кулаком в ухо, а 36-тений Василий Костылёв по лицу одного полицейского и схватил за шею другого.
Между тем, Следственный комитет сообщает, что возбуждено одно уголовное дело против человека, нападавшего на полицейского. Имя этого человека и место происшествия в сообщении СК не указано.
Комментарии14
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putin2018 10 сентября 2018 | 11:10
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
danko1 10 сентября 2018 | 11:10
Когда эти негодяи в погонах защищают бандитов во власти и свою раннюю пенсию зверски избивают мирный народ, то закономерно, что случайно получают в ответ тоже удары.
Это на подсознательном уровне человек всегда сопротивляется тому, что его избивают.
И мразь Москалькова не выступает в защиту народа, а защищает садистов-полицаев.
tuman13 10 сентября 2018 | 11:27
danko1: Запомните - полиция неприкосновенна. А вы, выйдя на несогласованную акцию в несогласованном месте поставили себя вне закона. И о каких правах этих людей можно говорить?
ma1nbrain 10 сентября 2018 | 11:32
tuman13: звери и нелюди должны получать по заслугам. Я полицаев имею в виду, разумеется. Эта шваль жрет за счёт народа, а работает только по приказу плешивого царька. В обычное время этих подонков хрен дозовешься, а тут вон какие орлы. Ох доиграются, чмошники.
alexey_x 10 сентября 2018 | 11:11
Посадить наглецов!!!
ma1nbrain 10 сентября 2018 | 11:34
alexey_x: ты полицаев или пукина со своей говнокомандой имел в виду?
parasuk_ 10 сентября 2018 | 11:17
Еще пара дебилов отправится на нары чтобы навальный мог и дальше не работать, но жить жизнью племянника олигарха. Впрочем, они расходный материал. Проститутки и наркоманы новых навальнят нарожают :)
ma1nbrain 10 сентября 2018 | 11:37
parasuk_: все это следствие того, что твой плешивый пахан с компашкой вконец потеряли берега. Может эти ребята и дебилы, но таких дебилов дальше будет только больше. В конце концов этих полицаев будут просто расстреливать на перекрестках как щенят. Вот к чему приводит нынешняя власть. Путин-главный предатель родины.
motooppic 10 сентября 2018 | 11:18
закатать этих двух оппозиционных бандитов лет на десять на зону, и пусть там с зэками друг друга метелят!
hz6691 10 сентября 2018 | 11:18
Мирные полицейские гуляли по городу и тут на них напали злые протестующие ...
sensei54 10 сентября 2018 | 11:20
Москалькова: "Не надо провоцировать полицейских, они выполняют свой долг".
Это что за полиция такая? У всех бабский ПМС?
Она, и её полицай-коллеги как раз и провоцируют, за пару недель до мероприятия посадив своих людей на казарменный режим, и ежедневно муштруя их "тренировками".
gotoviy_emigrant 10 сентября 2018 | 11:23
Есть ещё в России герои!
grazschdanin 10 сентября 2018 | 11:30
В США их застрелили бы на месте.
pedrobutylkovich 10 сентября 2018 | 11:38
Сопляки ещё, а уже бешенные!