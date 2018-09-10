Впервые за несколько лет европейский клубный футбол показал солидную прибыль

Целью анализа стала исследования влияния правил финансового фэйр-плей на ситуацию в клубах 54 стран. Выяснилось, что по некоторым направлениям за 6 лет удалось добиться прорыва. 29 высших дивизионов стран Европы оказались прибыльными, тогда как в 2011 году их было только восемь. В общей сложности прибыль клубов в прошлом году составила 600 миллионов. Впечатляет в сравнении с полуторамиллиардными убытками шестилетней давности. Активы команд превышают долги почти на 8 миллиардов евро и этот показатель увеличился в четыре раза. В семь раз выросли доходы клубов. Вто же время очевидно, что пропасть между богатыми и бедными командами только выросла и средние показатели не всегда дают объективную картину.

Президент ФИФА Александр ЧеферИн считает, что благодаря финансовому фэйр-плей европейский футбол здоровее, чем когда-либо.