Председатель Мосгордумы и замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами Шапошников в эфире «Эха Москвы»
Председатель Мосгордумы и замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Шапошников в эфире «Эха Москвы» отметил, что по информации Общественного штаба по наблюдению за выборами голосование проходило без заметных нарушений на участках. «Выборы были абсолютно честными, абсолютно прозрачными», — отметил Шапошников.
По словам Шапошникова, в 99,5% УИКов в Москве находились наблюдатели от Общественной палаты, а также везде работала система видеоконтроля. Алексей Шапошников также поздравил Сергея Собянина с убедительной победой на выборах мэра Москвы.
Комментарии3
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olegleon 10 сентября 2018 | 11:16
у хомячков истерика началась вчера из-за провала акции Навального, а теперь, после таких слов, ещё сильнее будет
polsan 10 сентября 2018 | 11:34
olegleon: а Вы разве не хомячок и не либераст?! )) А кто же вы тогда?! ))
cromwel 10 сентября 2018 | 11:21
Шапошников с разбегу поцеловал оленевода в самое туда!