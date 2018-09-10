Председатель Мосгордумы и замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами Шапошников в эфире «Эха Москвы»

Председатель Мосгордумы и замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Шапошников в эфире «Эха Москвы» отметил, что по информации Общественного штаба по наблюдению за выборами голосование проходило без заметных нарушений на участках. «Выборы были абсолютно честными, абсолютно прозрачными», — отметил Шапошников.

По словам Шапошникова, в 99,5% УИКов в Москве находились наблюдатели от Общественной палаты, а также везде работала система видеоконтроля. Алексей Шапошников также поздравил Сергея Собянина с убедительной победой на выборах мэра Москвы.