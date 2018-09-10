В России подводят итоге единого дня голосования

Выборы прошли в 80 регионах, почти везде победили представители «Единой России».

В Москве на выборах победил Сергей Собянин – за него отдали свои голоса 70 процентов жителей. В Подмосковье также обошлось без сюрпризов – свою должность сохранил Андрей Воробьев, заручившийся поддержкой 62,5 процентов избирателей. Один из самых высоких результатов показал Сергей Цивилев, за которого в Кемеровской области проголосовали больше 81 процента жителей.

Впрочем, в некоторых регионах борьба оказалась более конкурентной. Так, в Хабаровском крае, Приморье, Хакасии и Владимирской области действующие губернаторы-единороссы не смогли набрать больше 50 процентов голосов, что означает проведение второго тура выборов.

Единоросс Александр Саввинов проиграл на выборах мэра Якутска. Кроме того, партия власти не смогла заручиться большинством в парламентах Ульяновской и Иркутской областей, а также Хакасии. Во всех трех регионах после подсчета большей части голосов побеждают коммунисты.

По оценке Центризбиркома, прошедший накануне единый день голосования стал одним из самых спокойных за последние годы.