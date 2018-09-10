В России подводят итоге единого дня голосования
Выборы прошли в 80 регионах, почти везде победили представители «Единой России».
В Москве на выборах победил Сергей Собянин – за него отдали свои голоса 70 процентов жителей. В Подмосковье также обошлось без сюрпризов – свою должность сохранил Андрей Воробьев, заручившийся поддержкой 62,5 процентов избирателей. Один из самых высоких результатов показал Сергей Цивилев, за которого в Кемеровской области проголосовали больше 81 процента жителей.
Впрочем, в некоторых регионах борьба оказалась более конкурентной. Так, в Хабаровском крае, Приморье, Хакасии и Владимирской области действующие губернаторы-единороссы не смогли набрать больше 50 процентов голосов, что означает проведение второго тура выборов.
Единоросс Александр Саввинов проиграл на выборах мэра Якутска. Кроме того, партия власти не смогла заручиться большинством в парламентах Ульяновской и Иркутской областей, а также Хакасии. Во всех трех регионах после подсчета большей части голосов побеждают коммунисты.
По оценке Центризбиркома, прошедший накануне единый день голосования стал одним из самых спокойных за последние годы.
Комментарии3
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olegleon 10 сентября 2018 | 11:12
интересно, кто же поддерживал Собянина, если на "дачных" участках он получил больше всего. наверное это молодёжь )))
вот так вот пенсионеры и отблагодарили Собянина за повышение пенсий, за льготы. а что будет потом им наплевать. "после нас хоть потоп"
vla7815 10 сентября 2018 | 11:19
Итоги дня голосования просты как хрень собачья : голосование - дым, галиматья. Выборы - сплошная профанация.
tuman13 10 сентября 2018 | 11:33
vla7815: Конечно! Те выборы (а какая демократия без выборов) на которых проходит ненавистный кандидат есть неправильные, недемократичные, подтасованные и нелигитимные.