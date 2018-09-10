ФСБ сообщает о том, что в Смоленской области задержан уроженец Дагестана
ФСБ сообщает о том, что в Смоленской области задержан уроженец Дагестана – член запрещённой в России террористической организации «Исламское государство»*. Как утверждают спецслужбы, задержанный планировал убийство одного из лидеров самопровозглашённой Донецкой республики по заданию службы безопасности Украины. Сообщается также что изъято взрывное устройство мощностью в 1,5 килограмма тротила.
*Запрещена на территории РФ
Комментарии11
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olegleon 10 сентября 2018 | 11:08
сейчас СБУ закричит "мы белые и пушистые. настамнет. этонемы!!!"
sumars 10 сентября 2018 | 11:19
olegleon: ты что то попутал)так кричит твой любимый Пыня
olegleon 10 сентября 2018 | 11:27
sumars: ага. и мёртвый Бабченко тому доказательство ))))
нет, ну не могли же власти Украины нагло врать в стенах ООН?!
tv_victim 10 сентября 2018 | 11:08
"Антипу.
Антип! Ты поставлен, чтобы злоумышленников ловить, но ежели их нету, благодари судьбу и сам их не выдумывай!
Наш идеал именно в том и заключается, чтобы злоумышленников не было. Стыдись, Антип! Любящее тебя начальство".
Получил Антип телеграмму, заплакал и подвиги прекратил. Отчего и наступила на белорусской территории тишь и гладь.
Булгаков М.А. Рассказы.
magna_tab 10 сентября 2018 | 11:13
Похоже на утку!
vla7815 10 сентября 2018 | 11:15
ФСБ регулярно задерживает и обезвреживает всяких там членов-террористов. При чем с громкими понтами-анонсами о задержании. А вот что дальше - хрен его знает. Полная тишина. Вопрос ; " А был ли мальчик ? " (С)
olegleon 10 сентября 2018 | 11:19
vla7815: magna_tab: ребята, активнее защищайте спецслужбы Украины. активнее
neyexo 10 сентября 2018 | 11:19
Членский билет при себе был?
С подписью главаря и отметками об уплате взносов.
Иначе не член
tunis 10 сентября 2018 | 11:21
Шикарно.
И исис тут и кровавые укрохохлы, и - срочно обратите все внимание!!- Смоленская область, находящаяся под контролем кровавых бульбофашистов!!!
Не хватает только турецких фашистов, снабжающих деньгами исис, от продажи нефти с раз, которые русская армия так и не управилась отныкать, ибо получила по роже и уползла, размазывая по ней выбитые зубы и кровь.
Обалдеть - и вся рашня, налив кровью глаза, накаливания пасти уже лезет, пуская русский дух казённым местом, вершить "закон и порядок".
Слово Россия пора внести в список рвотных лекарств.
Уже блюёт весь мир от этой гнуси.
meteor1908 10 сентября 2018 | 11:24
Как у Алисы в Зазеркалье - всё чудесатее и чудесатее..
eyjafjallajoekull 10 сентября 2018 | 11:31
Хотите получить более-менее правдивую информацию-все новости из России трактуйте от обратного. То что первым вылез олигофрен уже говорит о многом.