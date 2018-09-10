ФСБ сообщает о том, что в Смоленской области задержан уроженец Дагестана – член запрещённой в России террористической организации «Исламское государство»*. Как утверждают спецслужбы, задержанный планировал убийство одного из лидеров самопровозглашённой Донецкой республики по заданию службы безопасности Украины. Сообщается также что изъято взрывное устройство мощностью в 1,5 килограмма тротила.

*Запрещена на территории РФ