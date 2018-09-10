Нападение на прохожих в Париже совершил выходец из Афганистана, передаёт радиостанция «Франс-инфо»
По её данным, 7 человек ранены, пятеро в крайне тяжёлом состоянии.
Нападение совершено вчера поздно вечером. Мужчина, вооружённый ножом и металлической арматурой, набросился на людей, выходящих из кинотеатра. Мужчина ранил двух британских туристов на соседней улице и вскоре был задержан. Власти не считают это происшествие террористическим актом.
Комментарии6
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grey 10 сентября 2018 | 10:41
А что это? Действенная терапия травмированного западной цивилизацией?
olegleon 10 сентября 2018 | 10:47
grey: это толерантность. можно убивать, резать, а местные жители обязаны при этом молчать
vinidbi 10 сентября 2018 | 10:54
olegleon: Полезный идиотик-olegleon, обеляющий и вылизывающий преступно-воровскую власть- у нас с-азиаты повсеместно грабят насилуют и убивают жителей--- иивсе равно их продолжают завозить пачками и десятками тоннн!!!
andreyoo 10 сентября 2018 | 10:57
совершил выходец из Афганистана
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Это расизмом попахивает. Надо писать "совершил француз"
rena1960 10 сентября 2018 | 10:59
У этого мужчины,в случае судом вынесенного приговора,будет в тюрьме чистая постель в тёплой камере и сбалансированное питание...,за счёт налогоплательщиков страны.
cromwel 10 сентября 2018 | 11:28
rena1960: налогоплательщиков, которых он выйдя из тюрьмы порежет ножиком. А они его холить и лелеять будут.