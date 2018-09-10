Нападение на прохожих в Париже совершил выходец из Афганистана, передаёт радиостанция «Франс-инфо»

По её данным, 7 человек ранены, пятеро в крайне тяжёлом состоянии.

Нападение совершено вчера поздно вечером. Мужчина, вооружённый ножом и металлической арматурой, набросился на людей, выходящих из кинотеатра. Мужчина ранил двух британских туристов на соседней улице и вскоре был задержан. Власти не считают это происшествие террористическим актом.