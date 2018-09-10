В Стерлитимаке суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно няню, которая неоднократно избивала ребёнка
В Стерлитимаке суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно няню, которая неоднократно избивала 8-месячного ребёнка. Кроме того. Она должна выплатить потерпевшим 65 тысяч рублей, сообщает прокуратура.
Комментарии1
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poluputing 10 сентября 2018 | 10:55
мокшанское угрёбище избивало 8- месячного ребёнка и условный срок. За что тогда 20 Сенцову. никого не избившему и не убившему? А 5 лет крымчанину Балуху за что? За украинский флаг над собственным домом?