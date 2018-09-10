Правительство Москвы сложит свои полномочия в день вступления в должность избранного мэра
Правительство Москвы сложит свои полномочия в день вступления в должность избранного мэра, сообщает «Интерфакс». По данным Мосгоризбиркома, Собянин набрал более 70 процентов голосов при явке в 30 процентов.
Комментарии4
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krestianin_067rus Михаил Никитин 10 сентября 2018 | 10:39
Ну, Ремчуков-то, надеюсь, не зря старался?! Прорвется в Премьеры?
nns33 10 сентября 2018 | 11:08
70% от 30% пришедших на выборы? Чему радоваться,если это плохой результат ? .Москвичи против ССС.
delovoy_podolsk 10 сентября 2018 | 11:22
По статистике приведённой самим же ЦИКом - 80% населения России не поддерживают сегодняшнюю власть в России. У власти нет легитимности. Посчитайте сами. 30% пришло голосовать, а из них только 70% за власть. Или надо переголосовывать, достигая отметки пришедших на участки, ну хотя бы более 51% от всего числа голосующих, или проводить всероссийский референдум с вопросом о введении в стране внешнего управления под эгидой ООН.
perectukin 10 сентября 2018 | 11:28
И куда их потом ?
Сразу в тюрьму или на лесозаготовки ?
А Собянин типа ни при чем ? Так, покурить вышел.
Доиграются сволочи !