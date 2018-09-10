Курс доллара на московской бирже превысил 70 рублей, впервые с марта 2016 года
Из-за ослабления рубля российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи. За минуту торгов он прибавил 0,4 процента. Индекс РТС не изменился.
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Из-за ослабления рубля российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи. За минуту торгов он прибавил 0,4 процента. Индекс РТС не изменился.
Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…
Комментарии14
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danko1 10 сентября 2018 | 10:42
В таких случаях президент и правительство должны в отставку уходить.
А у нас, всё развалив, они желают править и грабить вечно. И нагло врут о достижениях, которыми провалы называют.
tvitov66 10 сентября 2018 | 10:43
danko1: куда эта моль может уйти? У неё теперь 2 пути - либо в Магадан, либо в Гаагу
ss2020 10 сентября 2018 | 10:44
danko1: он должен фильм про каддафи смотреть не отрываясь...!))) и на неизбежную концовку обратить внимание!)
bmrt 10 сентября 2018 | 11:14
ss2020: так у него этот ролик всё время в голове...
olegleon 10 сентября 2018 | 10:45
danko1: а ты поверила этой лжи, а не своим глазам?
USD/RUB ₽69,823 (-0,13%)
ss2020 10 сентября 2018 | 10:48
olegleon: пробочки правда не хватает...!))) (известный фильм Райкин)
nitsahon 10 сентября 2018 | 10:50
olegleon: доходил до 70.16(покупатель брал большой объем)... потом все немного откатилось назад...
olegleon 10 сентября 2018 | 11:05
nitsahon: т.е. был банальный экстремум.
tvitov66 10 сентября 2018 | 10:51
olegleon: ну откатился ша 8 коп - что это меняет? Согласно тех.анализу нарисована фигура флаг, пробивается обычно вверх на высоту "древка", значит +2-3 рубля еще за пару дней прибавит
danko1 10 сентября 2018 | 10:54
tvitov66: Перед тем, как обвалить курс рубля в 2 раза, Путин повысил себе, высшим чиновникам и депутатам зарплату ровно в 2 раза.
В какой нормальной стране это бы позволили?
tvitov66 10 сентября 2018 | 10:59
danko1: в нашей сверхдержаве и не такое может быть - в 30 года прошлого века несколько тыщь вертухаев и комиссаров угробили десятки миллионов ... и эти миллионы покорно стадами шли на смерть
poluputing 10 сентября 2018 | 11:04
tvitov66: не надо, украинцы и тогда стадом не шли, поэтому их голодом уморили
ss2020 10 сентября 2018 | 10:42
вова застенчивый и друзья стал богаче, лилипуты беднее!)))
lager23 10 сентября 2018 | 11:02
Добро пожаловать в мир где политика оседлала экономику, где здравый смысл побеждён мракобесием и дурью!
Спасибо Путену за это не скажешь!