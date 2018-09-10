«Единая Россия» уступила первое место коммунистам на выборах в нескольких региональные парламенты

«Единая Россия» уступила первое место коммунистам на выборах в региональные парламенты в Хакасии, Иркутской и Ульяновской областей, а также в Великом Новгороде. По данным движения «Голос», единороссы показали худшие результаты на выборах в региональные парламенты за 11 лет.