«Единая Россия» уступила первое место коммунистам на выборах в нескольких региональные парламенты
«Единая Россия» уступила первое место коммунистам на выборах в региональные парламенты в Хакасии, Иркутской и Ульяновской областей, а также в Великом Новгороде. По данным движения «Голос», единороссы показали худшие результаты на выборах в региональные парламенты за 11 лет.
Комментарии20
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justlooking 10 сентября 2018 | 10:38
Коммунистам. Вообще мрак. Эта страна неисправима
. Только ров с крокодилами на границе с Россией, на меньшее я не согласна.
olegleon 10 сентября 2018 | 10:41
justlooking: простите, а кого-то интересует Ваше согласие?
seva1223 10 сентября 2018 | 11:27
olegleon: И то правда, россия как когда-то СССР построит надежные границы с автоматами развернутыми внутрь, как и любая другая порядочная "зона", обойдется забором с дотами...
rumik 10 сентября 2018 | 10:55
justlooking: ну и дура
volgin_iw 10 сентября 2018 | 11:14
justlooking: "Коммунистам. Вообще мрак"
Почему мрак? Наоборот - надежда на просветление.
unprejudiced 10 сентября 2018 | 10:39
Это доказывает что никаких фальсификаций на выборах не было. Все нарушения бывают когда в избирательной компании участвуют либерасты. Вон гудков например по слухам когда были выборы в госдуму покупал голоса путем подкупа избирателей.
ivanna2 10 сентября 2018 | 10:40
в этих регионах получается, более или менее честные выборы? или аппаратура сломалась?
lager23 10 сентября 2018 | 10:52
ivanna2:в этих регионах получается, более или менее честные выборы?
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там так всё хреново и не особо значимо для власти, что она не прочь подставить под эти проблемы и коммуняг, чтобы не быть крайними!
lager23 10 сентября 2018 | 10:50
Ну и страна... то понос, то золотуха!
ss2020 10 сентября 2018 | 10:52
выборы в рф: две проститутки одна старая и молодая борются в российской грязи!)))
glotov 10 сентября 2018 | 10:55
ss2020: А третья вообще невостребованная на обочине горюет.
bamashka 10 сентября 2018 | 10:58
А в большинстве регионов благодарное население поддержало пенсионную "реформу"?
agronom 10 сентября 2018 | 11:07
Не выстрел Авроры, но первая ласточка.
irinakingsize1 10 сентября 2018 | 11:07
Оказывается, коммунизм все-таки возможен в отдельно взятых областях. Ну теперь-то заживут. Туалетной бы бумагой не забыли запастись.
Вот кто-нить скажет, какая разница между ними всеми, если из одной кормушки хлебают?
seva1223 10 сентября 2018 | 11:36
irinakingsize1: Очень важный момент, процент голосовавших за ЕР и КП в процентном соотношении позволяет установить качественно количественный переход с активной гражданской позицией из статуса "долб..ёб" в "сказочного долб...ёба! То есть проследить успешность реформирования.....
dekadik 10 сентября 2018 | 11:25
В этих регионах все против ЕР, не административный ресурс, ни вбросы, ни угрозы ничего не помогли....дальше будет ещё хуже ....ЕДро в глобоком и вонючем анусе....
meteor1908 10 сентября 2018 | 11:27
Те же яйца, только в профиль.
punyoshohlai 10 сентября 2018 | 11:35
А что, в ЕР есть не члены КПСС?
perectukin 10 сентября 2018 | 11:38
punyoshohlai:
Есть. Члены ВЛКСМ.
perectukin 10 сентября 2018 | 11:35
Губернатору Ульяновской области хоть и рвет жопу , не вылезая из ящика, а придется уступить насиженное местечко ...
Но путин своих не бросает, даст ему поворовать еще лет 10, пока самого не скинут.