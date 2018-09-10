Уполномоченный по прсавам человека в России Татьяна Москалькова запросила видеоматериалы с регистратора полицейского, который пострадал во время митинга в Москве. «Когда полиции нанесены телесные повреждения, это ни в какие рамки. Выражать своё мнение надо, не выходя за рамки закона», — добавила омбудсмен. Её цитирует «Коммерсантъ».

В единый день голосования прошла общероссийская акция против пенсионной реформы. По данным ОВД-инфо, задержаны больше тысячи человек. В отношении одного из участников возбуждено уголовное дело. По данным СК, мужчина ударил полицейского по голове.