Москалькова запросила видеоматериалы с регистратора полицейского, который пострадал во время митинга
Уполномоченный по прсавам человека в России Татьяна Москалькова запросила видеоматериалы с регистратора полицейского, который пострадал во время митинга в Москве. «Когда полиции нанесены телесные повреждения, это ни в какие рамки. Выражать своё мнение надо, не выходя за рамки закона», — добавила омбудсмен. Её цитирует «Коммерсантъ».
В единый день голосования прошла общероссийская акция против пенсионной реформы. По данным ОВД-инфо, задержаны больше тысячи человек. В отношении одного из участников возбуждено уголовное дело. По данным СК, мужчина ударил полицейского по голове.
Комментарии24
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tom_tom 10 сентября 2018 | 10:37
- Если наши доблестные гвардейцы способны так крушить внутренних врагов, то представьте что они сделают с внешними!
- Ничего не сделают, Милорд. Они просто разбегутся.
- Почему это?
- Потому, что наши гвардейцы привыкли воевать только с безоружными крестьянами.
(с) А. ДЮМА...
danko1 10 сентября 2018 | 10:46
tom_tom: Уполномоченная по правам полицаям, зверски избивавших людей, закономерно выступила в их защиту, наплевав на права мирных людей.
Полицайка, привыкшая гнобить людей. Только в России, которая Путин, такую мерзко и цинично могли поставить на этот пост.
tuman13 10 сентября 2018 | 11:20
danko1: Пора бы уже всяким демократам и либералам, выходящим на улицы, понять, что полиция неприкосновенна.
""полицаям, зверски избивавших людей,"" А теперь вы можете предоствить хоть одного человека с травмами ""от зверского избиения полицией""? Ну, кроме одной дамочки, которую не успели зафиксировать, и дергаясь, она потянула себе связки.
""наплевав на права мирных людей."" Права "мирных" людей кончились, когда они решили выйти , в нарушение закона, на несогласованный митинг в несогласованном месте.
На месте полиции, я бы брал всех подряд под видио. Свозил сразу в суд. И каждому за нарушение штраф по 20000 и плюс общественные работы. А мелкоту держал бы в камере до прихода родителей. Ничего страшного - за пару часов ничего не случиться. А затем суд и штраф. Смотришь, горлопаны и задумуются ходить на несогласованные акции за скандалом.
yuriyp 10 сентября 2018 | 11:34
tuman13: // А теперь вы можете предоствить хоть одного человека с травмами ""от зверского избиения полицией""? //
В зеркало не смотрели?
neyexo 10 сентября 2018 | 10:47
tom_tom: в 1994 г. я сопровождал в Москве министра ин. дел одного государства. Он и его коллега решили посмотреть на обгоревший белый дом. Увидев, сказали, если они могут так со своими, что же они могут сделать с другими? (напомню, это было не путинское время, а время самого святого демократа Ельцина, причем не уставшего и спившегося и больного, а еще вполне бодрого и свежего демократа)
neyexo 10 сентября 2018 | 11:17
neyexo: поправка - осень 93 года
balamuto 10 сентября 2018 | 10:39
А она не хочет запросить видеоматериалов тех 1000 пострадвших арестованных, что посаженны в тюрьмы?
vla7815 10 сентября 2018 | 10:48
balamuto: Нет не хочет. Она сама стоит на защите путинской власти и путинских боевиков.
mikhail_spb_ 10 сентября 2018 | 10:39
Кто же защитит несчастных легкоранимых мильтонов от народа, как не омбудсментовка-генеральша?
Она для них как курица-наседка для цыплят.
croaker 10 сентября 2018 | 10:47
Как бывший мент Москалькова о ментах и заботится. А что те беспредел творили её не интересует.
putin_itogy 10 сентября 2018 | 10:47
Рефлекс сработал, у генерала полиции, "наших бьют".
москалькова, Ты должна защищать граждан, а не полицаев.
Не волнуйся так, его без тебя защитят.
У полицаев и без тебя хорошая Крыша.
rampa 10 сентября 2018 | 10:51
а когда полиция дубинками разгоняет мирный митинг, право на который закреплено в Конституции, и избивает митингующих это в какие ворота?
sapiens17 10 сентября 2018 | 10:52
«Когда полиции нанесены телесные повреждения, это ни в какие рамки..." -
Уполномоченный по правам ПОЛИЦАЯ в России
nds_01 10 сентября 2018 | 10:52
Москалькова привычно фильтрует реальность: "Выражать своё мнение надо, не выходя за рамки закона". А что делать, если государство запретило выражать людям своё мнение, и этот запрет приобрел форму насилия со стороны полицейских?
Или Москальковой запрещено "думать в эту сторону", потому что не для того ее поставили, чтобы она защищала права граждан выражать свое мнение?
Чего бы не спросить у того же... забыла как его (ай, да какая разница - все они носят одну фамилию): "Почему запретили мирную акцию?"
Потому что сама Москалькова не нуждается в праве на высказывание своего мнения. И находит такое состояние естественным.
sneer1 10 сентября 2018 | 10:54
Вот мне интересно, а Москалькова хорошо спит? В зеркало когда смотрится, - нет у нее желания сквозь землю от стыда провалиться? Не встает еда комом в горле, нет?
Нет, безусловно, насилие в отношении кого бы то ни было, - это плохо. Однако работа правозащитника, - защищать права граждан от произвола, в первую очередь, власти. В том числе, и от произвола полиции. Потому что суд и репрессивная машина - и так на стороне государства. Так что - в первую очередь ей надо было поинтересоваться, а кого бил этот полицейский и его коллеги? Что там с ними?
homermp 10 сентября 2018 | 10:54
Уполномоченный по защите прав полицейских.
piterrr 10 сентября 2018 | 10:54
Вот падаль мусорская!...уполномоченная по правам мусорил в России..
lager23 10 сентября 2018 | 10:55
Сук@влампасах!
Это не омбуцмен, это полицайка!
irinakingsize1 10 сентября 2018 | 11:04
Надеюсь, теперь всем ясно, чьи права она защищает? Она же сама полицайка. У нее в голове то же самое, что и у остальных полицаев, которые с удовольствием избивают людей и вяжут младенцев. Её для того и поставили, чтобы вас крутили, били и сажали "с легкостью необыкновенной".
tunis 10 сентября 2018 | 11:12
Браво, москалькова!! Браво!!!
Рашек надо колпашить, это установка от родной партии, родного правительства и лично родного, самого любимого, самого человечного президента!!!
Где там краснодарский комсомольский десант имени "не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым, и нафиг пенсия!!"? Пусть споют во славу пупкина, и вся страна как один человек подхватит:"дядя Вова мы с тобой!!"
Это все уже далеко за рамками поведения, присущего виду "человек".
Это даже не приматы, это именно что непойми что с 47 хромосомами.
Россия перестала быть страной, и даже людоедский третий рейх остался далеко позади.
Одно греет душу: до чего крымчанам повезло!! Попали прямо на корм сверхчеловекам.
fmsf FMSF 10 сентября 2018 | 11:14
Конечно, это дозволено только полицаям.
Ай Моська...
petrovich_spb 10 сентября 2018 | 11:25
Готов поспорить, такого видео не существует. Я когда-то в суде запросил видео моего (якобы) выезда на встречку, сказав, что из моих налогов оплачены их видеорегистраторы. Ну и что? Инспектор ДПС сказал, что видео утрачено "по техническим причинам". А судья все равно припаяла мне 5 тыр штрафа.
vladimir1967 10 сентября 2018 | 11:26
Сначала была провокация властей по запрету митингов, а потом провокация с незаконным задержанием участников. Это тактика террористов при власти.
eyjafjallajoekull 10 сентября 2018 | 11:35
Поскольку Зазеркалье-все читается наоборот.