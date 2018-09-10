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10:30, 10 сентября 2018

Москалькова запросила видеоматериалы с регистратора полицейского, который пострадал во время митинга

Уполномоченный по прсавам человека в России Татьяна Москалькова запросила видеоматериалы с регистратора полицейского, который пострадал во время митинга в Москве. «Когда полиции нанесены телесные повреждения, это ни в какие рамки. Выражать своё мнение надо, не выходя за рамки закона», — добавила омбудсмен. Её цитирует «Коммерсантъ».
В единый день голосования прошла общероссийская акция против пенсионной реформы. По данным ОВД-инфо, задержаны больше тысячи человек. В отношении одного из участников возбуждено уголовное дело. По данным СК, мужчина ударил полицейского по голове.

Комментарии

24

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tom_tom 10 сентября 2018 | 10:37

- Если наши доблестные гвардейцы способны так крушить внутренних врагов, то представьте что они сделают с внешними!
- Ничего не сделают, Милорд. Они просто разбегутся.
- Почему это?
- Потому, что наши гвардейцы привыкли воевать только с безоружными крестьянами.

(с) А. ДЮМА...

danko1 10 сентября 2018 | 10:46

tom_tom: Уполномоченная по правам полицаям, зверски избивавших людей, закономерно выступила в их защиту, наплевав на права мирных людей.
Полицайка, привыкшая гнобить людей. Только в России, которая Путин, такую мерзко и цинично могли поставить на этот пост.

tuman13 10 сентября 2018 | 11:20

danko1: Пора бы уже всяким демократам и либералам, выходящим на улицы, понять, что полиция неприкосновенна.
""полицаям, зверски избивавших людей,"" А теперь вы можете предоствить хоть одного человека с травмами ""от зверского избиения полицией""? Ну, кроме одной дамочки, которую не успели зафиксировать, и дергаясь, она потянула себе связки.
""наплевав на права мирных людей."" Права "мирных" людей кончились, когда они решили выйти , в нарушение закона, на несогласованный митинг в несогласованном месте.
На месте полиции, я бы брал всех подряд под видио. Свозил сразу в суд. И каждому за нарушение штраф по 20000 и плюс общественные работы. А мелкоту держал бы в камере до прихода родителей. Ничего страшного - за пару часов ничего не случиться. А затем суд и штраф. Смотришь, горлопаны и задумуются ходить на несогласованные акции за скандалом.

yuriyp 10 сентября 2018 | 11:34

tuman13: // А теперь вы можете предоствить хоть одного человека с травмами ""от зверского избиения полицией""? //
В зеркало не смотрели?

neyexo 10 сентября 2018 | 10:47

tom_tom: в 1994 г. я сопровождал в Москве министра ин. дел одного государства. Он и его коллега решили посмотреть на обгоревший белый дом. Увидев, сказали, если они могут так со своими, что же они могут сделать с другими? (напомню, это было не путинское время, а время самого святого демократа Ельцина, причем не уставшего и спившегося и больного, а еще вполне бодрого и свежего демократа)

neyexo 10 сентября 2018 | 11:17

neyexo: поправка - осень 93 года

balamuto 10 сентября 2018 | 10:39

А она не хочет запросить видеоматериалов тех 1000 пострадвших арестованных, что посаженны в тюрьмы?

vla7815 10 сентября 2018 | 10:48

balamuto: Нет не хочет. Она сама стоит на защите путинской власти и путинских боевиков.

mikhail_spb_ 10 сентября 2018 | 10:39


Кто же защитит несчастных легкоранимых мильтонов от народа, как не омбудсментовка-генеральша?
Она для них как курица-наседка для цыплят.

croaker 10 сентября 2018 | 10:47

Как бывший мент Москалькова о ментах и заботится. А что те беспредел творили её не интересует.

putin_itogy 10 сентября 2018 | 10:47

Рефлекс сработал, у генерала полиции, "наших бьют".
москалькова, Ты должна защищать граждан, а не полицаев.
Не волнуйся так, его без тебя защитят.
У полицаев и без тебя хорошая Крыша.

rampa 10 сентября 2018 | 10:51

а когда полиция дубинками разгоняет мирный митинг, право на который закреплено в Конституции, и избивает митингующих это в какие ворота?

sapiens17 10 сентября 2018 | 10:52

«Когда полиции нанесены телесные повреждения, это ни в какие рамки..." -
Уполномоченный по правам ПОЛИЦАЯ в России

nds_01 10 сентября 2018 | 10:52

Москалькова привычно фильтрует реальность: "Выражать своё мнение надо, не выходя за рамки закона". А что делать, если государство запретило выражать людям своё мнение, и этот запрет приобрел форму насилия со стороны полицейских?
Или Москальковой запрещено "думать в эту сторону", потому что не для того ее поставили, чтобы она защищала права граждан выражать свое мнение?
Чего бы не спросить у того же... забыла как его (ай, да какая разница - все они носят одну фамилию): "Почему запретили мирную акцию?"
Потому что сама Москалькова не нуждается в праве на высказывание своего мнения. И находит такое состояние естественным.

sneer1 10 сентября 2018 | 10:54

Вот мне интересно, а Москалькова хорошо спит? В зеркало когда смотрится, - нет у нее желания сквозь землю от стыда провалиться? Не встает еда комом в горле, нет?
Нет, безусловно, насилие в отношении кого бы то ни было, - это плохо. Однако работа правозащитника, - защищать права граждан от произвола, в первую очередь, власти. В том числе, и от произвола полиции. Потому что суд и репрессивная машина - и так на стороне государства. Так что - в первую очередь ей надо было поинтересоваться, а кого бил этот полицейский и его коллеги? Что там с ними?

homermp 10 сентября 2018 | 10:54

Уполномоченный по защите прав полицейских.

piterrr 10 сентября 2018 | 10:54

Вот падаль мусорская!...уполномоченная по правам мусорил в России..

lager23 10 сентября 2018 | 10:55

Сук@влампасах!
Это не омбуцмен, это полицайка!

irinakingsize1 10 сентября 2018 | 11:04

Надеюсь, теперь всем ясно, чьи права она защищает? Она же сама полицайка. У нее в голове то же самое, что и у остальных полицаев, которые с удовольствием избивают людей и вяжут младенцев. Её для того и поставили, чтобы вас крутили, били и сажали "с легкостью необыкновенной".

(комментарий скрыт)

tunis 10 сентября 2018 | 11:12

Браво, москалькова!! Браво!!!

Рашек надо колпашить, это установка от родной партии, родного правительства и лично родного, самого любимого, самого человечного президента!!!

Где там краснодарский комсомольский десант имени "не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым, и нафиг пенсия!!"? Пусть споют во славу пупкина, и вся страна как один человек подхватит:"дядя Вова мы с тобой!!"

Это все уже далеко за рамками поведения, присущего виду "человек".
Это даже не приматы, это именно что непойми что с 47 хромосомами.

Россия перестала быть страной, и даже людоедский третий рейх остался далеко позади.
Одно греет душу: до чего крымчанам повезло!! Попали прямо на корм сверхчеловекам.

fmsf FMSF 10 сентября 2018 | 11:14

Конечно, это дозволено только полицаям.
Ай Моська...

petrovich_spb 10 сентября 2018 | 11:25

Готов поспорить, такого видео не существует. Я когда-то в суде запросил видео моего (якобы) выезда на встречку, сказав, что из моих налогов оплачены их видеорегистраторы. Ну и что? Инспектор ДПС сказал, что видео утрачено "по техническим причинам". А судья все равно припаяла мне 5 тыр штрафа.

vladimir1967 10 сентября 2018 | 11:26

Сначала была провокация властей по запрету митингов, а потом провокация с незаконным задержанием участников. Это тактика террористов при власти.

eyjafjallajoekull 10 сентября 2018 | 11:35

Поскольку Зазеркалье-все читается наоборот.

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