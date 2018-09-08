Муниципальный депутат сообщила о проблемах при подсчете голосов на одном из избирательных участков в Новой Москве

Муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила о проблемах при подсчете голосов на избирательном участке N 3442 в Новой Москве.

«На этом участке до сих пор считают голоса, потому что всю ночь пытались разобраться со списками. С ними были большие проблемы: одни списки не сходились с другими, и никак не удавалось перейти к пересчету», — сказала она.

Ю.Галямина отметила, что в избирательном ящике оказался лишний бюллетень. По ее словам, это либо свидетельствует о серьезных нарушениях в процессе голосования, либо о плохой организации работы избирательной комиссии.

Она заявила, что избирательная комиссия пытается «не очень понятными методами» замять эту ситуацию, не разбираясь в ней по существу.

Ранее Ю.Галямина сообщала о дружинниках, препятствовавших работе общественных наблюдателей на этом участке.

Вчера в Новой Москве прошли выборы муниципальных депутатов.