Американские военные отрицают использование фосфорных боеприпасов в Сирии

Ранее российское Миноброны утверждало, что этот тип оружия был применен в ходе авиаударов.

Пентагону ничего не известно об использовании фосфорных боеприпасов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американского оборонного ведомства. Комментируя данные российских военных, он подчеркнул, что ни одно из подразделений армии США в том районе не имеет на вооружении таких боеприпасов.

Об использовании оружия в Минобороны рассказали накануне. По словам генерал-лейтенанта Владимира Савченко, который руководит Центром по примирению враждующих сторон в Сирии, два самолета F-15 американской авиации нанесли удар фосфорными зажигательными снарядами по одному из населенных пунктов провинции Дейр-эз-Зор. Это привело к сильным пожарам. Число погибших и пострадавших в результате атаки, которая якобы произошла позавчера, уточняется.

Применение оружия с использованием белого фосфора запрещено протоколом Женевской конвенции 1949 года. США и Израиль это соглашение не подписали.