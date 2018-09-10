На акциях протеста в России задержаны более одной тысячи человек
Больше всего в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, сообщает ОВД-инфо. 9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против повышения пенсионного возраста. В 59 городах акции согласовать не удалось.
Комментарии2
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traxau_okurka 10 сентября 2018 | 10:08
Если погуглить "коктейль молотова своими руками", то можно не увидеть по телевизору как избивают твоих детей.
А где кстати суровые российские дальнобойщики? Или они одобрили повышение пенсионного возраста, так как за Платон не успевают до 65 расплатиться?
yralez 10 сентября 2018 | 10:09
Видимо, в ебургах особая порода псов выведена.