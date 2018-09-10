Общая явка на выборах мэра Москвы составила 30.89 процента, сообщает Мосгоризбирком
По его данным, высокой явка была на загородных избирательных участках – более 70 процентов.
На выборах мэра Москвы в этом году впервые были открыты 209 избирательных участков для «дачников» не только в Подмосковье, но и в Калужской, Владимирской и Тульской областях.
Комментарии2
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traxau_okurka 10 сентября 2018 | 10:06
Собянин объявил о своей победе над здравым смыслом.
lenin3 10 сентября 2018 | 10:09
Да с "выборами"все ясно было с самого начала.Больше интересует другой вопрос:кому достались выделенные Собакиным 100с лишним лямов недоденег,выделенных на разгон облаков в День города.Хотя облака и саморазогнались,но мэрская бухгалтерия уже деньги списала и обратно не примет,соответственно,кто-то их должен был освоить...