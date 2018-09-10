В России подводят итоге единого дня голосования
Выборы прошли в 80 регионах, почти везде победили представители «Единой России».
В Москве на выборах победил Сергей Собянин – за него отдали свои голоса 70 процентов жителей. В Подмосковье также обошлось без сюрпризов – свою должность сохранил Андрей Воробьев, заручившийся поддержкой 62,5 процентов избирателей. Один из самых высоких результатов показал Сергей Цивилев, за которого в Кемеровской области проголосовали больше 81 процента жителей.
Впрочем, в некоторых регионах борьба оказалась более конкурентной. Так, в Хабаровском крае, Приморье, Хакасии и Владимирской области действующие губернаторы-единороссы не смогли набрать больше 50 процентов голосов, что означает проведение второго тура выборов.
Единоросс Александр Саввинов проиграл на выборах мэра Якутска. Кроме того, партия власти не смогла заручиться большинством в парламентах Ульяновской и Иркутской областей, а также Хакасии. Во всех трех регионах после подсчета большей части голосов побеждают коммунисты.
По оценке Центризбиркома, прошедший накануне единый день голосования стал одним из самых спокойных за последние годы.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
traxau_okurka 10 сентября 2018 | 10:02
Собянин объявил о своей победе над здравым смыслом.
evgolius7 10 сентября 2018 | 10:04
Путинизм - уникальное явление.
Пройдет еще лет 10 и политологи с социологами будут изучать эту эпоху и удивляться, как это, оказывается, просто - подменить мозги на задницы и преподносить их быдломассе, как мозги.
drgonish 10 сентября 2018 | 10:08
evgolius7:
А быдломасса это те, кто пришел на выборы, т.е. бюджетники, или полным составом пришедшие силовики, которым вместо пенсионного возраста поднимают зарплату, или 73% избирателей, которые вообще на выборы не пошла, пустя все на самотек? Ты вот, москвич, ходил на выборы?
cromwel 10 сентября 2018 | 10:10
А что там итоги подводить? Результаты бали известны за долго до "выборов".
polsan 10 сентября 2018 | 10:10
... чем хуже живут в регионе люди в РФ, тем чаще они голосуют за коммунистов....
столько лет они за них уж голосовали, голосовали - видно ещё не наголосовались!