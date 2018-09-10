Председатель Мосгордумы поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы

Председатель Мосгордумы и замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Шапошников в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» поздравил Сергея Собянина с победой на выборах мэра Москвы.

«Хотелось бы начать наш эфир с поздравления Сергея Семеновича с убедительной победой на выборах мэра Москвы», — сказал он.

Вчера в Москве прошли выборы мэра. Кроме С.Собянина на эту должность претендовали глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»), депутат Государственной думы Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Государственной думы Вадим Кумин (КПРФ), а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин («Союз горожан»).