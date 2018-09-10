Председатель Мосгордумы поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы
Председатель Мосгордумы и замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Шапошников в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» поздравил Сергея Собянина с победой на выборах мэра Москвы.
«Хотелось бы начать наш эфир с поздравления Сергея Семеновича с убедительной победой на выборах мэра Москвы», — сказал он.
Вчера в Москве прошли выборы мэра. Кроме С.Собянина на эту должность претендовали глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»), депутат Государственной думы Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Государственной думы Вадим Кумин (КПРФ), а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин («Союз горожан»).
Комментарии13
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traxau_okurka 10 сентября 2018 | 09:40
Выборы Собянина 2028 года, проголосовал 1 человек. Заголовки СМИ - Голосовавшие единогласно поддержали Сергея Собянина.
olegleon 10 сентября 2018 | 09:49
traxau_okurka: если оппозиция будет так же глупа, как и сейчас, то так оно и будет.
boooben 10 сентября 2018 | 10:10
Собянин получил около 70% при явке около 30%. Т.е. в итоге получил около 20%. Убедительная победа, ничего не скажешь. Особенно, учитывая еще и вбросы с приписками и пр. нарушения.
vinidbi 10 сентября 2018 | 09:41
Цинизм этих двух преступников при власти- просто зашкаливает!!!
kottigr1 10 сентября 2018 | 09:51
vinidbi:" Человек в оккупации. Кто он? .. Были люди, которые мечтали всегда быть «наверху». И необязательно, какой в стране режим: красный или коричневый, коммунистический или демократический. «Власть ради власти» — вот к чему они стремились и поэтому готовы были служить любому режиму. Иногда оккупантами организовывались «выборы главами хозяйств» бургомистров (обычно из нескольких кандидатов, которые могли доказать, что будут верно служить «новому порядку»), но гораздо чаще их просто назначали немецкие власти."
mikhail_spb_ 10 сентября 2018 | 09:44
Пока Сей Сеич спит, поздравлять победителя собянинской пролонгации вынужден его заместитель?
Ничего, зато когда проснётся, сразу получит ценный приз.
croaker 10 сентября 2018 | 09:45
Собянина выбрали. Но победы не было.
drgonish 10 сентября 2018 | 09:59
croaker:
Потому, что 73% избирателей отсиделись дома.
Как говорится, на нет и суда нет.
yralez 10 сентября 2018 | 09:52
Вовремя лизнуть значит усидеть......и остаться всем, всем, всем.
bja_1950 10 сентября 2018 | 09:55
Позорище и срамота! Разве это победа на выборах? Это полный провал и надо уходить прочь в отставку!
eduard53 10 сентября 2018 | 09:55
"Выборная" метода у кагэбандитов проста как мычание - убрать (от бессудных избиений-задержаний-арестов до изгнания из страны и убийств) всех мало-мальских своих оппонентов, и затем полный чурцирк с "избир.кампанией" с фанфарами только в честь себя-любимых (не подсадных же спойлеров пиарить), после чего их говяжьи языки поворачиваются - поздравлять себя со всенародной поддержкой-победой ...
Как грится, хоть уринотерапию зрения проводи пацанам ...
ramses333 10 сентября 2018 | 10:01
С такой "победой" и поздравлять-то неловко. Собянин - мэр явного меньшинства.
cromwel 10 сентября 2018 | 10:03
Председателю мосгордумы не стыдно было поздравлять то? Хотя понятно, вякни он хоть что, нибудь мигом теплое местечко отнимут.поэтому везде " одобрямс!"