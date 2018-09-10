Кемеровский областной суд оставил под арестом до 25 сентября Игоря Полозиненко
Кемеровский областной суд оставил под арестом до 25 сентября Игоря Полозиненко – это руководитель компании, которая поставляла системы пожарной безопасности в сгоревший торговый центр"Зимняя вишня". Полозиненко – один из одиннадцати обвиняемых по уголовному делу о пожаре, где погибли 60 человек, сообщает ТАСС.
Комментарии2
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rena1960 10 сентября 2018 | 09:45
Нашли стрелочников...,стесняюсь спросить:у тысяч чиновников-бюрократов одна функция...не поднимая зада со стула выдвигать ящик стола для конвертов с денежкой...???
olegleon 10 сентября 2018 | 09:47
rena1960: никто не запрещает задержанному рассказать кому и сколько он заносил в конвертах