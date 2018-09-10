Кемеровский областной суд оставил под арестом до 25 сентября Игоря Полозиненко – это руководитель компании, которая поставляла системы пожарной безопасности в сгоревший торговый центр"Зимняя вишня". Полозиненко – один из одиннадцати обвиняемых по уголовному делу о пожаре, где погибли 60 человек, сообщает ТАСС.