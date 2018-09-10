Аэрофлот закажет ещё 100 самолётов «Сухой-СуперДжет»

Соглашение будет подписано сегодня, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на информированные источники. Заказ будет сделан в рамках новой стратегии Аэрофлота, которая предусматривает несколько региональных хабов. Сейчас все рейсы Аэрофлот выполняет через Шереметьево.