Аэрофлот закажет ещё 100 самолётов «Сухой-СуперДжет»
Соглашение будет подписано сегодня, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на информированные источники. Заказ будет сделан в рамках новой стратегии Аэрофлота, которая предусматривает несколько региональных хабов. Сейчас все рейсы Аэрофлот выполняет через Шереметьево.
Комментарии5
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ur_sus 10 сентября 2018 | 09:45
//Заказ будет сделан в рамках новой стратегии Аэрофлота, которая предусматривает несколько региональных хабов//
Да не надо ля-ля... Это нужно совсем для другой цели - разорить "Боинг"...
deathmorozz 10 сентября 2018 | 09:47
Ну наконец то . а то как то странно было слышать что наполовину государственная компания поддерживает производство Боинг и Аэрбас .конечно Боинги отличные и надежные самолеты. К сожалению политика все больше вмешивается в экономику и может так случится что своя рубашка будет ближе к телу.
pedrobutylkovich 10 сентября 2018 | 09:48
Хорошая новость, давно пора.
yralez 10 сентября 2018 | 09:54
Биться будут чаще......летайте самолетами Аэрофлота.
sergeev67 10 сентября 2018 | 10:02
На самом деле, все проще и сложнее одновременно. У Аэрофлота 5.228млрд.р. убытка за полгода. На покупку новых самолетов денег нет. А вот под Суперджет ВТБ предоставляет кредит. Скорее всего невозвратный. Так что если нужны новые самолеты - бери отечественные. Говно, но, считай, бесплатно.
Дело в том, что Аэрофлоту Суперджеты неособо подходят. Пассажировместимость слишком маленькая. Дальность полета ограничена. Самолет больше годится для небольших региональных авикомпаний. Приходится вместо одного А321 гнать аж три Суперджета. Это и хлопотно и неудобно.
Но ничего не поделаешь. Потому придумали такую вот схему с региональными хабами. Вместо того, чтобы лететь напрямую А321 или В737, будут гнать в тот же Новосибирск А330-300. А оттуда уже развозить суперджетами.
Бред, но у нас сейчас все наперекос идет. Так что вполне в духе времени.